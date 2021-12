Rente

Rentenversicherung warnt vor gefälschten Schreiben

| dpa, APD, dpa tmn, dpa, t-online.de

Die Deutsche Rentenversicherung Bund warnt (DRV) vor gefälschten Fragebögen. Darin werden die Adressaten aufgefordert, ihre persönlichen Daten sowie ihre Kontoverbindung mitzuteilen. "Es ist ein erneuter Versuch von Trickbetrügern, unter dem Anschein eines offiziellen Behördenschreibens an sensible persönliche Daten zu gelangen", heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch in Berlin.

Antworten an eine Stuttgarter Adresse

Der Brief mit dem Betreff "Überprüfung Versicherungskonto" komme von Betrügern, wie die Behörde mitteilt. Die Absicht hinter dem Schreiben mit dem Absender "DRVB, Ruhrstraße 12, 10709 Berlin, Ansprechpartner: Fr. Mey" sei es, persönliche Daten der Versicherten zu erbeuten. Die Empfänger werden aufgefordert, ihre Daten auf einem Übersichtsblatt zu aktualisieren und dieses an das "RV-Datencenter, Libanonstraße 84, 70186 Stuttgart" zu schicken. Dies sei aber weder eine Einrichtung noch eine Außenstelle der Behörde, warnt diese.

Wiederholte Warnung vor Betrügern

Die Deutsche Rentenversicherung warnte im letzten Jahres schon einmal vor Trickbetrügern. Immer wieder würden Rentner von vermeintlichen Mitarbeitern der Deutschen Post unter dem Vorwand angerufen, diese hätten einen Rentenbescheid der BfA persönlich in der Wohnung abzugeben. Vermutlich wollten die Betrüger sich so Zutritt zur Wohnung der Rentner verschaffen, warnte die Rentenversicherung. Denn die Deutsche Post sei nicht beauftragt, Rentenbescheide nach Terminvereinbarung persönlich zuzustellen. Die Bescheide würden mit der Post versandt. Außerdem gibt es die BfA seit 2005 nicht mehr: Sie heißt jetzt Deutsche Rentenversicherung Bund.