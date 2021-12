Fragen Sie Experten zum Thema Abgeltungsteuer!

Abgeltungsteuer

| Martin Mrowka , t-online.de

Abgeltungsteuer: Finanzamt nimmt sich 25 Prozent von Kapitalerträgen (Foto: imago) Seit Monaten schon informiert die t-online.de-Wirtschaftsredaktion über die nahende Abgeltungsteuer. Neueste Entwicklungen im Steuerrecht finden sich unter dem Navigationspunkt genauso wie Ratgeber-Beiträge, Experten-Interviews, Videos oder ein Investmentrechner, der die neue Steuer berücksichtigt. Doch das Thema Abgeltungsteuer ist so vielschichtig, dass immer wieder Aspekte ungeklärt bleiben. Aber nicht mehr lange. In einer einzigartigen Online-Aktion arbeiten wir mit renommierten Experten zusammen, um Ihre individuellen Fragen zur Abgeltungsteuer zu beantworten.



Fachleute für Ihre Fachfragen

Andreas Beys - Vorstand Sauren Fonds-Service AG, Köln, Steuer- und Dachfonds-Experte

- Vorstand Sauren Fonds-Service AG, Köln, Steuer- und Dachfonds-Experte Prof. Dr. Thomas Dommermuth - Gründer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung GmbH, Hochschullehrer an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Amberg/ Weiden (Fachbereich Steuern und Finanzierung)

- Gründer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung GmbH, Hochschullehrer an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Amberg/ Weiden (Fachbereich Steuern und Finanzierung) Dr. Franz-Josef Leven - Aktien- und Steuer-Experte, Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt

- Aktien- und Steuer-Experte, Deutsches Aktieninstitut e.V., Frankfurt Günter T. Schlösser - Vorsitzender des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland (VuV) e.V., Frankfurt

- Vorsitzender des Verbands unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland (VuV) e.V., Frankfurt Alexander H. Stütz - Vermögensverwalter bei portfolio concept GmbH, Köln

- Vermögensverwalter bei portfolio concept GmbH, Köln Markus Zschaber - Fonds-Experte, Vermögensverwalter, Buch-Autor

In den nächsten Wochen haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen per Mail an die Wirtschaftsredaktion zu senden. Namhafte Experten aus der Branche versuchen Ihre Anliegen zu klären. Die Aussagen veröffentlichen wir dann wenige Tage später auf einer speziellen Antworten-Seite . Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass die Experten aus rechtlichen Gründenleisten dürfen. Dafür stehen Ihre Steuerberater und Rechtsanwälte bereit. Auch Fragen zu anderen Steuer-Themen abseits der Abgeltungsteuer bleiben außen vor.



Wir können nicht versprechen, alle Fragen zu beantworten. Doch die Experten werden die Aspekte klären, die bereits jetzt, vor Einführung der Abgeltungsteuer feststehen. So können Sie dann besser Ihre individuellen Entscheidungen für Ihre Depots und Geldanlagen treffen. Die Aktion ist für Sie natürlich kostenfrei. Zögern Sie nicht länger. Die Zeit bis zur Abgeltungsteuer wird knapp.







Aktuelle Aspekte und Tipps rund ums Thema Abgeltungsteuer finden Sie weiterhin wie gewohnt in unserem .



