LESER FRAGEN - EXPERTEN ANTWORTEN

| t-online.de

Frage von Stefan S. zu fondsgebundenen Lebensversicherungen (02.10.2008):



Wie wirkt die Abgeltungssteuer bei fondsgebundenen Lebensversicherungen, die schon vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden. Gilt die Abgeltungssteuer für den gesamten Vertrag oder nur für Beiträge, die ab 01.01.2009 eingezahlt werden, oder ist die Lebensversicherung insgesamt steuerfrei?

Wie ist es mit der Abgeltungsteuer bei fondsgebundenen Lebens- oder Rentenversicherungen, die ich erst nächstes Jahr abschließe?



Die Antworten der Experten:





Markus Zschaber,

Fonds-Experte, Leiter der V.M.Z. Vermögensverwaltungsgesellschaft,

Buch-Autor „Abgeltungssteuer - na und!"

Generell muss ein wenig genauer auf die allgemeine Definition des „Alt“- bzw. „Neu-Vertrages geschaut werden. Denn es ist nicht der Tag der Vertragsunterschrift oder des Laufzeitbeginnes wesentlich, sondern der Tag / Monat, an dem die erste Monatsprämie gezahlt wurde.



Verträge, die also vor dem 01.01.2005 abgeschlossen wurden (Altverträge) gelten als steuerlich begünstigt, wenn diese eine Laufzeit von mindestens 12 Jahren haben und mindestens 5 Jahre Beträge gezahlt worden sind und der Todesfallschutz mehr als 60% beträgt, sprich die Hinterbliebenen im Todesfall 60% oder mehr der gesamten Beitragssumme erhalten. Die Auszahlung bei fondsgebundenen Lebensversicherungen muss am Ende der Laufzeit in einer Summe erfolgen.



Verträge, die nach dem 01.01.2005 oder erst ab 01.01.2009 abgeschlossen wurden (Neuverträge), gelten als steuerlich begünstigt bzw. werden bevorzugt behandelt, wenn sie als Altersvorsorge dienen und eine Auszahlung nicht vor dem vollendeten 60. Lebensjahr stattfindet und eine Mindestlaufzeit von 12 Jahren erfüllen.



In diesem Fall ist nicht der gesamte Ertragsanteil zu versteuern, sondern dieser nur zur Hälfte mit dem individuellen Steuersatz. Der Versicherer muss bei Auszahlungen ab 2009 vorab den Gesamtbetrag der pauschalen Abgeltungssteuer laut Gesetzgeber abführen. Zuviel gezahlte Steuern können in der Einkommensteuer geltend gemacht werden.







Andreas Beys,

Steuer- und Dachfonds-Experte, Vorstandsmitglied der Sauren Fonds-Service AG

Fondsgebundene Lebensversicherungen, die schon vor dem 1.1.2005 abgeschlossen wurden (und die damaligen steuerrechtlichen Voraussetzungen erfüllen - mind.5 Einzahlungen, Mindestlaufzeit 12 Jahre, mind. 60 % Todesfallschutz auf die Einzahlungsbeträge) bleiben auch nach 2008 weiterhin steuerfrei.



Bisher ist vorgesehen, dass der Vermögensgewinn bei Fondsgebundene Lebensversicherungsverträge, die nach dem 31.12.2004 abgeschlossen wurden oder in Zukunft abgeschlossen werden, komplett der Abgeltungssteuer unterliegen (sofern Auszahlung nach 2008 erfolgen). Ausnahme: Bei Vertragslaufzeit von mindestens 12 Jahre und Auszahlung nach dem 60. Lebensjahr gilt das Halbeinkünfteverfahren. Fondsgebundene Rentenversicherungen werden steuerlich nicht im Rahmen der Einkünfte aus Kapitalvermögen behandelt, sondern im § 22 EStG, wo die Rentenzahlungen der Ertragsanteilbesteuerung unterliegen.





Prof. Dr. Thomas Dommermuth

Steuerberater und Hochschullehrer an der Fachhochschule Amberg-Weiden (Fachbereich Steuern und Finanzierung), Gründer des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung

Bei fondsgebundenen Lebensversicherungen, die vor dem 1.1.2005 abgeschlossen wurden, kommt es nicht zum AgSt-Abzug, wenn die fondsgebundene Lebensversicherung steuerfrei ist, d.h. u.a. Laufzeit mind. 12 Jahre (genau wie bei normaler LV). Auch Beiträge, welche ab 2009 geleistet werden, sind daher AgSt-frei. Für ab 2005 abgeschlossene fondsgebundene Lebensversicherungen (auch solche nach 2008) gilt: Bei einer Kapitalzahlung nach dem vollendetem 60. Lebensjahr und einer Mindestlaufzeit von 12 Jahren erfolgt die Besteuerung mit dem persönlichen Einkommensteuersatz auf den halben Wertzuwachs (keine AgSt). Bei einer Rentenzahlung kommt es niemals zur Abführung der AgSt, egal ob es sich um Riester, Rürup, bAV oder eine normale RV handelt; hier greift wieder der persönliche Einkommensteuersatz.



Dr. Franz-Josef Leven

Investmentanalyst, Leiter der Abteilung Volkswirtschaft beim Deutschen Aktieninstitut (DAI), Buchautor

Für Versicherungen gelten besondere steuerliche Bedingungen. Abgeltungsteuer wird nur auf Erträge aus Lebensversicherungen mit Kapitalzahlungen fällig, wenn diese nach dem 1.1.2009 abgeschlossen wurde. Es gilt aber die wichtige Ausnahme, dass Erträge aus Versicherungen die mindestens 12 Jahre laufen und nicht vor dem 60 Lebensjahr ausgezahlt werden, mit der Hälfe des persönlichen Einkommenssteuersatzes besteuert werden.





Zurück zu den Fragen