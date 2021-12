Erbrecht

Das handschriftliche Testament

Auch bei einem handschriftlichen Testament gilt der Formzwang (Foto: dpa) Testamente unterliegen in der Bundesrepublik Deutschland einem Formzwang. Sie müssen also nach bestimmten Kriterien verfasst sein, um nach dem Tod des Verfassers gültig zu sein. Zweck eines Testaments ist es, den Willen des Erblassers zum Ausdruck zu bringen. Mit dem verfassen des Testamentes verbürgt sich der Erblasser für diesen Willen und die Echtheit seiner Erklärungen. Der Formzwang soll dazu beitragen, Streitigkeiten über den Inhalt letztwilliger Verfügungen zu vermeiden. Er hat somit eine Beweis- und Warnfunktion. Fehlt dem Testament die notwendige Form, so gilt es als nichtig.





Das handschriftliche Testament

Eigenhändige Niederschrift

Orts- und Zeitangabe

Die Unterschrift

Diese Form des Testamentes kann relativ schnell und nahezu an jedem Ort erstellt werden. Auch die Hilfe andere Personen, wie beispielsweise eines Notars wird nicht benötigt. Auch eine amtliche Verwahrung des Testaments ist nicht vorgeschrieben.Das Testament kann durch eine eigenhändige Niederschrift erstellt werden. Eine mechanische Niederschrift, zum Beispiel am Computer, gilt nicht, da dadurch die Echtheit des Dokuments, die anhand der individuellen Schriftzüge überprüft werden kann, nicht gewährleistet ist. Das Testament muss jedoch nicht in einem Stück verfasst werden, zwischen der Niederschrift der einzelnen Teile kann auch ein längerer Zeitraum liegen.Fehlen Ort und Datumsangabe läuft der Erblasser Gefahr, dass das Testament wegen Zweifeln an der Gültigkeit nicht beachtet wird. Manchmal kommt es vor, dass zwei sich widersprechende Testamente vorliegen. Da nach geltendem Recht das Aktuellere Gültigkeit hat. Liegt also kein Datum vor, gelten beide Testamente als ungültig.Ein handschriftliches Testament muss immer mit einer Unterschrift versehen werden. Diese soll vor allem zwei Funktionen erfüllen, zum einen bestätigt sie die Ernsthaftigkeit des formulierten letzten Willens und zum anderen erfüllt sie eine Identifikationsfunktion des Verfassers. Die Unterschrift bestätigt zudem, dass es sich um ein gültiges Testament handelt und nicht um einen Entwurf. Die Unterschrift muss immer unter dem Rest des Textes stehen, sie gilt als Abschluss des Testamentes und zeigt an, dass das Testament vollständig ist.

