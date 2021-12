Steuerhinterziehung: Gewerkschaft fordert Aus für Selbstanzeigen

Steuern

Steuer-Gewerkschaft fordert Aus für Selbstanzeigen

| dpa

In der Debatte über Steuersünder-CDs mit Bankdaten aus der Schweiz hat die Deutsche Steuer-Gewerkschaft gefordert, die strafbefreiende Selbstanzeige für Steuersünder abzuschaffen. Der Bundesvorsitzende Dieter Ondracek sagte am Dienstag in Münster: "Das Geschäft mit der Selbstanzeige boomt immer dann, wenn der Boden heiß wird." Im Zuge der Diskussion um den Ankauf der Datenscheibe mit gestohlenen Angaben zu deutschen Steuersündern haben sich bundesweit schon 5400 Steuerpflichtige selbst angezeigt, teilte die Gewerkschaft mit. Die Selbstanzeige schützt vor Strafverfolgung, wenn sie erfolgt, bevor der Fall den Behörden auf anderem Wege bekannt wird.

Finanzämter sind überschwemmt worden

"Über das Wochenende sind die Finanzämter überschwemmt worden", sagte der Vorsitzende Ondracek. Am Freitag hatte das Düsseldorfer Finanzministerium den Kauf der Daten-CD bekanntgegeben. "Die Aufarbeitung wird wenigstens zwei Jahre dauern", schätzte Ondracek. Im ebenfalls von CDU und FDP regierten Baden-Württemberg hatte man sich gegen den Ankauf entschieden. Laut Gewerkschaft bringt jede Selbstanzeige dem Fiskus im Schnitt 100.000 Euro nachzuzahlende Steuerschuld ein. Hinzu komme eine Geldstrafe und ein Jahreszins von sechs Prozent.

Fahnder sollen Druck erhöhen

Der Gewerkschaftschef forderte am Rande der Tagung mehr Personal in den Finanzämtern: Rund 10.000 zusätzliche Stellen für Steuerprüfer und Fahnder sollen nach den Vorstellungen den Druck auf Steuersünder erhöhen. Derzeit würden deutschlandweit jedes Jahr drei Prozent der Betriebe geprüft werden. Ein Betrieb müsse demnach alle 33 Jahre mit einer Prüfung rechnen. Das sei eine "miserable Quote", sagte Ondracek.