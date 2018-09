Bezahlen mit EC-Karte

Kartenzahlung: Wann brauchen Sie eine PIN, wann eine Unterschrift?

14.09.2018, 18:55 Uhr | t-online.de, az

Ob Sie Ihren Einkauf per EC-Karte mit Unterschrift oder PIN bestätigen müssen, können Verkäufer selbst festlegen. (Quelle: George Rudy/Thinkstock by Getty-Images)

Wenn Sie bei einem Einkauf mit EC-Karte zahlen, müssen Sie manchmal eine PIN eintippen und manchmal unterschreiben. Dies ist von Laden zu Laden verschieden, kann aber auch in demselben Geschäft scheinbar zufällig wechseln – woran liegt das?



Verkäufer können selbst bestimmen, wie die Kartenzahlung festgelegt werden soll. Da eine Unterschrift auch gefälscht werden kann, ist die Bestätigung des Einkaufs per PIN sowohl für Verkäufer als auch für den Käufer die sichere Variante. Der Nachteil: Der Händler muss 0,2 Prozent es Kaufpreises für dieses Abrechnungssystem zahlen. Jeder Händler kann daher durch seine Geschäftsbedingungen bestimmen, ob er EC-Karten akzeptiert, welche und ab welchem Betrag.

Das Zahlen mit Unterschrift gilt als Lastschriftverfahren

Das Zahlen mit Unterschrift gleicht einem elektronischen Lastschriftverfahren: Sie erteilen durch Ihre Unterschrift eine Einzugsermächtigung.



Bei der Zahlung mit PIN wird Ihr Konto direkt belastet. Daher bevorzugt die Mehrheit der Händler diese Art der Zahlung, obwohl sie kostenpflichtig ist, da das Kartenlesegerät direkt nach der Übermittlung der PIN weiß, ob das Konto gedeckt ist und bei der Bestätigung per Unterschrift ein Risiko besteht, etwa durch den Missbrauch mit gestohlenen Karten.



In vielen Läden erfolgt die Bestätigung der Zahlung per Zufallsgenerator. In einigen Geschäften entscheidet der Verkäufer jedoch auch auf Basis reiner Mutmaßung über die Zahlungsfähigkeit der Kunden.