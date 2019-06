Konzept gegen Schlupflöcher

OECD will Steuerflucht von Konzernen stoppen

16.09.2014, 18:21 Uhr | rtr, dpa

Die größten Industrie- und Schwellenländer verstärken den Kampf gegen legale Steuertricks von internationalen Großkonzernen wie beispielsweise Apple, Amazon oder Google. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) präsentierte in Paris ein erstes Maßnahmenbündel gegen Steuerflucht. Künftig soll es nicht mehr so leicht möglich sein, Gewinne so lange zwischen mehreren Firmenstandorten in der Welt zu verschieben, bis kaum oder keine Steuer mehr anfällt.

"Die G20 sehen in der aggressiven Steuerplanung ein ernstes Risiko für die Steuereinnahmen, die Souveränität und für faire Steuersysteme weltweit", sagte OECD-Generalsekretär Angel Gurría. Die Empfehlungen sieht Gurría als "Grundlage für eine international abgestimmte Antwort auf die Steueroptimierung multinationaler Unternehmen".

Experten schätzen, dass den Staaten wegen ausgefeilter Firmenstrukturen jährlich Steuereinnahmen in Billionen-Höhe entgehen. Die OECD-Vorschläge werden am Wochenende von den G20-Finanzministern bei ihrem Treffen im australischen Cairns diskutiert. Sie sind Teil eines Aktionsplanes zur Schließung von Steuerschlupflöchern weltweit. Ziel von OECD und G20 ist es, dass multinationale Konzerne dort, wo sie Geschäfte machen, auch angemessen Steuern zahlen.

Teilweise gar keine Besteuerung

Mit den Vorschlägen wird ein Aktionsplan abgearbeitet. Der erste Teil enthält umfassende Berichte, mit denen Licht in das internationale Steuerdickicht geworfen werden soll. Außerdem werden konkrete Maßnahmen vorgeschlagen, wie die Schaffung einheitlicher Regeln für sogenannte hybride Finanzinstrumente.

Angegangen wird damit das Problem, dass Tochterfirmen in manchen Ländern zum Beispiel Zahlungen an ihre Zentrale als Zinsen steuermindernd geltend machen, diese im Land der Konzernmutter aber als steuerfreie Dividende ankommen. Im Extremfall kommt es dadurch zur einer doppelten Nicht-Besteuerung der Erträge.

In einem Jahr will die OECD den zweiten Teil des Aktionsplans vorlegen, der sich unter anderem mit Fragen wie dem Außensteuerrecht befasst. Würden alle in der G20 und der OECD vertretenen Staaten dem Plan zustimmen, würden damit neue Standards in einem Gebiet gesetzt, in dem 90 Prozent des weltweit Bruttoinlandsproduktes (BIP) erwirtschaftet werden.