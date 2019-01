Regionale Unterschiede

Hier sind die Kosten für Müll und Abwasser am höchsten

09.01.2019, 16:06 Uhr | dpa

Industrieabwasserrohre: In Regensburg zahlen Mieter für Müll, Abwasser und Grundsteuer am wenigsten. (Quelle: alimdi/dpa)

Mieter zahlen für bestimmte Leistungen wie Müll und Abwasser in manchen Städten mehr als in anderen. Überraschend: Manch teure Stadt ist bei diesen Gebühren günstig.

Müll, Abwasser und Grundsteuer kommen Mieter in Leverkusen am teuersten zu stehen. Weniger als halb so viel Geld dafür verlangt Regensburg – die in dieser Hinsicht günstigste Stadt Deutschlands. Das hat das Institut der deutschen Wirtschaft (IW) in Köln im Auftrag des Hausbesitzerverbands Haus+Grund ausgerechnet. Demnach zahlt eine vierköpfige Familie in einer Leverkusener Standard-Wohnung im jährlichen Schnitt fast 2.000 Euro, in Regensburg dagegen nur knapp 860 Euro.

Berlin teurer als München

Nicht enthalten in der Rechnung des IW sind die Heizkosten und andere Gebühren wie Nebenkostenablese oder Wartung – diese Kosten können Vermieter ebenfalls auf ihre Mieter umlegen. Berlin rangiert auf Platz 94 mit durchschnittlichen Kosten von 1.619 Euro am oberen Ende der Kostenskala. Hamburg liegt auf Platz 64, das ansonsten teure München ist auf Platz 19 zumindest in dieser Hinsicht eher günstig. Untersucht wurden die Preise in 100 Städten.









Die finanziell in der Regel besser gestellten Städte Süddeutschlands verlangen häufig weniger Geld für Müll, Abwasser und Grundsteuer als Kommunen in Nordrhein-Westfalen oder Brandenburg. Unter den zehn Städten mit den teuersten Gebühren sind acht aus NRW.



Neben Leverkusen sind das



Wuppertal

Bergisch Gladbach

Duisburg

Lünen

Witten

Mönchengladbach und

Moers.

Dagegen findet sich unter den Top zehn mit den günstigsten Gebühren mit Ratingen nur eine Kommune aus Nordrhein-Westfalen, dagegen vier baden-württembergische Städte: Ludwigsburg, Heidelberg, Esslingen und Heilbronn.