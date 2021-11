Streit um Luxus-Villa

Russischer Milliardär verzockt 39 Millionen Euro

| AFP, dapd, AFP, t-online.de

Im Streit um eine der prachtvollsten Villen an der Côte d'Azur hat die französische Justiz nun der Bankierswitwe Lily Safra Recht gegeben. Wie ihr Anwalt in Nizza mitteilte, darf die Witwe die Anzahlung des russischen Multi-Milliardärs Michail Prochorow in Höhe von 39 Millionen Euro behalten. Außerdem muss Prochorow, Besitzer des Investmentfonds Onexim und einer der reichsten Männer Russlands, der Witwe Zinsen in Höhe von 1,5 Millionen Euro zahlen. Safra, die in New York lebt, kündigte an, sie werde die gesamte Summe für die medizinische Forschung in Frankreich und den USA spenden.

Fast 40 Millionen Euro angezahlt

Prochorow hatte im Sommer 2008 einen Kaufvertrag für die in einem riesigen Olivenhain gelegene Prachtvilla unterzeichnet und 39Millionen Euro als Kaution hinterlegt. Doch schon wenige Tage später änderte er seine Meinung und verlangte das Geld zurück. Dies lehnte die französische Justiz nun ab.

Vom belgischen König Leopold II. erbaut

Die "Villa Leopolda" hatte der damalige belgische König Leopold II. im Jahre 1902 bauen lassen. In den 50erJahren erwarb sie Giovanni Agnelli, Besitzer des Fiat-Konzerns, der sie später an den libanesischen Bankier Edmond Safra veräußerte. Nach dessen Tod bei einer Brandstiftung in seiner Wohnung im Fürstentum Monaco1999 erbte seine Witwe die Villa.