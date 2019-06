"Verwaltungsaufwändig"

Nahles will Hartz-IV-Sanktionen entschärfen

Das Bundesarbeitsministerium will einem Zeitungsbericht zufolge die Sanktionen für Hartz-IV-Empfänger vereinfachen und teilweise entschärfen. Das geht aus dem Konzept des Ministeriums "zur Weiterentwicklung des Sanktionenrechts" in der staatlichen Grundsicherung hervor, das der "Süddeutschen Zeitung" (SZ) vorliegt.

Bislang gilt ein Verfahren, nach dem die Hartz-IV-Sätze stufenweise gekürzt werden können. Nach Angaben der Bundesagentur werden Pflichtverletzungen meist mit einer 30- oder 60-prozentigen Kürzung des Regelsatzes geahndet. Das gilt zum Beispiel, wenn eine zumutbare Arbeit abgelehnt oder Eingliederungsmaßnahmen verweigert werden.

Versäumt der Leistungsberechtigte einen Termin bei der Bundesagentur für Arbeit (BA) oder dem Jobcenter, führt dies zu einer zehnprozentigen Minderung der Hartz-IV-Bezüge. Allerdings können auch mehrere Sanktionen gleichzeitig ausgesprochen werden und die Kürzungen sich im Wiederholungsfall auf bis zu 100 Prozent summieren. Im vergangenen Jahr wurden nach BA-Angaben knapp eine Millionen Bezieher mit einer Kürzung oder vollständigen Streichung der Leistungen bestraft.

"Verwaltungsaufwändig" und "fehleranfällig"

Dies halten die Fachleute im Arbeitsministerium dem Bericht zufolge für "verwaltungsaufwändig" und "fehleranfällig". Stattdessen sollen die Jobcenter den Hartz-IV-Satz pauschal um zum Beispiel 50 oder 100 Euro mindern können, schreibt die "SZ".

Künftig sollen die Vermittler dem Blatt zufolge auch nicht mehr nach Lebensalter entscheiden, was einige Verfassungsrechtler als Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz werteten. Rechte und Pflichte sollten künftig "für alle Leistungsberechtigten in gleicher Weise" gelten, heißt es demnach in dem Regierungspapier. Strengere Regeln für unter 25-Jährige soll es demnach künftig nicht mehr geben.

Zudem soll die Wohnung künftig sicher sein. Wie die "SZ" berichtet, sollen die Sanktionen nicht die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung treffen. "Damit wird auch die Gefahr von Wohnungsverlusten auf Grund von Sanktionen vermieden", zitiert die Zeitung Nahles.

Entwurf im Herbst

Wie die Zeitung unter Berufung auf eine Ministeriumssprecherin weiter berichtete, handelt es sich um ein "Diskussionspapier", mit dem noch nichts festgelegt sei. Es werde im Herbst einen Referentenentwurf geben.

Die Kommunen dringen indes schon länger auf einfachere Hartz-IV-Bestimmungen. "Nach wie vor sind die Regelungen sowohl für die Betroffenen als auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Jobcentern zu kompliziert und bürokratisch", sagte jüngst der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, Gerd Landsberg, der "Passauer Neuen Presse". Je einfacher das System werde, desto stärker könnten sich die Jobcenter auf Arbeitsvermittlung konzentrieren.

Klageflut gegen Hartz-IV-Bescheide

Die deutschen Sozialgerichte verzeichnen seit Jahren eine Klageflut gegen Hartz-IV-Bescheide und gegen Sanktionsentscheidungen der Arbeitsagenturen. Mehr als ein Drittel aller Klagen und Widersprüche von Arbeitslosen gegen Sanktionen bei Hartz IV ist 2013 erfolgreich gewesen. Das hatte die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf erstmals erhobene Daten des Bundesarbeitsministeriums berichtet.

BA-Vorstandsmitglied Heinrich Alt räumte kürzlich ein, das Hartz-IV-Gesetz sei wegen seiner Komplexheit "kaum noch zu durchschauen". "Wenn ich etwas ändern oder mir etwas wünschen könnte, wäre es, der ursprünglichen Idee der Grundsicherung zu folgen, und die vielen Einzelleistungen zu Pauschalen zusammenzuführen. Wir neigen in Deutschland dazu, jedem Einzelfall gerecht werden zu wollen, alles bis ins Detail zu regeln."