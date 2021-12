Stimmung in der Wirtschaft wieder verschlechtert

Kunden stehen vor einem Schuhgeschäft (Foto: ap) Die weltweite Rezession drückt die deutsche Wirtschaft immer weiter ins Stimmungstief. Der ifo-Geschäftsklimaindex fiel nach einem Zwischenhoch zu Jahresbeginn im Februar um 0,4 auf 82,6 Punkte und damit auf den schlechtesten Wert seit mehr als 26 Jahren. Besonders negativ beurteilten die befragten Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage, wie das ifo-Institut am Dienstag mitteilte.



Etwas verbesserte Erwartungen

Die Geschäftserwartungen der Unternehmen hellten sich hingegen von revidiert 79,5 (zunächst 79,4) Punkten im Vormonat auf 80,9 Punkte auf. Volkswirte hatten jedoch mit einem stärkeren Anstieg auf 81,2 Punkte gerechnet. Die Lagebeurteilung trübte sich von 86,8 Punkten auf 84,3 Punkte ein. Erwartet wurde ein Rückgang auf lediglich 84,9 Punkte. "Insgesamt deuten die Befragungsergebnisse nicht auf eine konjunkturelle Wende hin", kommentierte ifo-Präsident Hans-Werner Sinn die Ergebnisse. Das ifo-Institut werde seine bisherige Prognose - ein Minus von 2,2 Prozent beim Wirtschaftswachstum 2009 - nicht halten können. "Wir werden sicher nach unten korrigieren", sagte ifo-Experte Klaus Abberger.





Baugewerbe und Einzelhandel profitieren vom Konjunkturprogramm

Negative Signale kamen in erster Linie aus der Industrie, bei den dortigen Unternehmen hat sich die Geschäftslage wegen der Exportflaute nochmals verschlechtert. Positive Nachrichten kamen aus dem Baugewerbe und dem Einzelhandel, die vom Konjunkturprogramm der Regierung profitieren.

Keine Anzeichen für Aufschwung

Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise rechnet zumindest mit einer baldigen Stabilisierung der Wirtschaftsentwicklung in Deutschland. "Es gibt mehrere Mechanismen, die die Konjunktur stabilisieren werden, von den milliardenschweren Konjunkturprogrammen über sehr niedrige Zinsen bis hin zu nachlassenden Energie- und Rohstoffpreisen", sagte der Ökonom zu "Focus Money". Schon in den kommenden Monaten dürfte eine Stabilisierung einsetzen. Erst wenn international Konjunkturprogramme Wirkung zeigten sei im zweiten Halbjahr eine Stabilisierung möglich, meinte ifo-Experte Klaus Abberger. In Osteuropa etwa schlage die Krise derzeit erst voll durch. "Woher ein echter Aufschwung kommen soll, sehen wir momentan aber nicht", erklärte der Wirtschaftsforscher.

