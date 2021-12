Transparency International

Korruption beherrscht griechischen Alltag

| apn, AFP, t-online.de

Misswirtschaft und Korruption: Griechenland leidet neben der selbstverschuldeten Finanzkrise auch unter einer Kultur der Bestechung. Einer Studie von Transparency International (TI) zufolge zahlten Griechen im vergangenen Jahr durchschnittlich gut 3000 Euro sogenanntes Fakelaki, wie "Die Welt" unter Berufung auf die Untersuchung berichtete. In Deutschland hielt zugleich die Diskussion darüber an, wie dem hochverschuldeten Land geholfen werden kann.

787 Millionen Euro Bestechungsgeld

Laut Transparency International zahlten griechische Haushalte 2009 insgesamt 787 Millionen Euro Bestechungsgeld. Davon flossen 462 Millionen Euro an Staatsdiener und 325 Millionen Euro in den Privatsektor. Die Summe der Bestechungsgelder wäre damit in nur zwei Jahren um gut 23 Prozent gestiegen. Diese Zahlen gäben nur einen kleinen Teil der Korruption in Griechenland wider, denn längst nicht jeder Befragte gebe die Zahlung zu. Außerdem werde die Korruption auf Staats- und Unternehmensebene wie etwa beim Siemens-Bestechungsskandal davon nicht erfasst, hieß es in der Studie.

Fakelaki für Führerschein, Baugenehmigung oder Arztbehandlung

Dem Bericht zufolge zahlten Griechen im vergangenen Jahr durchschnittlich 1355 Euro Bestechungsgeld, wenn sie etwa die Ausstellung eines Führer- oder Fahrzeugscheins beschleunigen, eine Baugenehmigung kaufen, schneller in ein öffentliches Krankenhaus aufgenommen oder die Ergebnisse einer Steuerprüfung manipulieren wollten. Im privaten Bereich etwa bei Anwälten, Ärzten oder Banken lag die durchschnittliche Bestechungssumme sogar bei 1671 Euro Bestechungsgeld, das gewöhnlich in einem Briefumschlag unter dem Tisch übergeben wird. Grundlage der Untersuchung ist dem Bericht zufolge eine Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Public Issue im Auftrag von TI unter 6122 erwachsenen Griechen durchführte. Den Meinungsforschern gaben 13,4 Prozent der Befragten zu Protokoll, dass von ihnen Bestechungsgeld verlangt worden sei.

"Bei jedem Schritt auf die Finger schauen"

Unterdessen wird der Ton gegenüber der griechischen Regierung rauer: So hält der deutsche Regierungsberater Otmar Issing eine strikte Kontrolle Griechenlands bei der Konsolidierung seiner Haushaltslage für nötig. "Man muss den Griechen bei jedem Schritt auf die Finger schauen", sagte der ehemalige Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank im Deutschlandradio Kultur. Zwar habe die griechische Regierung selbst einen Nachholbedarf festgestellt. Es stelle sich aber die Frage, inwieweit solche Pläne auch durchgeführt würden. Die Lösung müsse bei den Ursachen ansetzen, nämlich "einer unverantwortlichen Finanzpolitik Griechenlands in der Vergangenheit".

Westerwelle fordert konsequente Konsolidierung

Bundesaußenminister Guido Westerwelle forderte Griechenland auf, seine Konsolidierungspolitik konsequent fortzusetzen. Griechenland müsse seine Hausaufgaben machen, "bevor man über Schecks oder Blankoschecks reden kann". Dass die Konsolidierungspolitik umgesetzt werden müsse, werde man dem griechischen Premierminister Georgios Papandreou bei seinem Besuch in Berlin am Freitag sagen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Montag erklärt, es sei Aufgabe Griechenlands, "dass das Vier-Prozent-Reduktionsziel wirklich umgesetzt wird". Zuvor hatte die Bundesregierung die Verwendung deutscher Haushaltsmittel zur Linderung der griechischen Finanznöte ausgeschlossen. Die griechische Regierung hat der EU bereits zugesagt, das Rentenalter anzuheben, die Beamtenbezüge zu kürzen und die Verbrauchssteuern zu erhöhen. Mitte März muss Griechenland Brüssel über die Umsetzung seiner Sparpläne Bericht erstatten.