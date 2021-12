Staatsverschuldung: Griechischer Regierungschef spricht von "Kriegssituation"

Staatsbankrott

Griechischer Regierungschef spricht von "Kriegssituation"

| cs mit AFP und dpa

Der griechische Ministerpräsident Giorgos Papandreou hat weitere Sparmaßnahmen zur Rettung des überschuldeten Staatshaushalts vorgestellt. So steigt die Mehrwertsteuer, die Renten werden eingefroren und die Einkommen der Staatsdiener fallen. Zuvor hatte der Staatschef seine Landsleute schon mal auf den brutalen Sparkurs eingestimmt. So zeichnete Papandreou ein dramatisches Bild der Lage. Dem Land an der Ägäis drohe der Bankrott, es befinde sich in einer "Kriegssituation". Nun sei es an der Zeit, "den Alptraum des Bankrotts, in dem der Staat weder Gehälter noch Renten zahlen kann", zu vermeiden, sagte Papandreou vor Abgeordneten seiner sozialistischen Pasok-Partei.

Mehrwertsteuer hoch, Gehälter runter

Das Sparprogramm der Sozialisten sieht brutale Einschnitte für die Griechen vor. Wie Regierungssprecher Giorgos Petalotis erklärte, sollen im öffentlichen Dienst das 13. Gehalt um 30 Prozent und das 14. Gehalt um 60 Prozent gekürzt werden. Rentenzahlungen sollen sowohl für Beamte und als auch Angestellte im Privatsektor eingefroren werden. Zum Abbau des hohen Staatsdefizits erhöht die griechische Regierung zudem die Mehrwertsteuer von 19 auf 21 Prozent. Auch die indirekten Steuern auf Tabak und Spirituosen werden um etwa 20 Prozent erhöht. Benzin wird um acht Cent teurer. Diesel um 3 Cent.

Ordnung im eigenen Hause schaffen

Am Dienstagabend hatte Papandreou den Abgeordneten seiner Partei bereits Sparpläne im Umfang von knapp fünf Milliarden Euro vorgestellt und angekündigt, "Ordnung im eigenen Hause" schaffen zu wollen. "Es ist nicht die Schuld der anderen Europäer, dass wir in dieser Lage sind", sagte er. Deshalb müssten nun die "nötigen Entscheidungen getroffen werden".

Proteststreik gegen die Sparpläne

Papandreou verglich die Lage Griechenlands mit der eines Unternehmers, der sich ständig Geld leiht, es im Kasino verspielt und sich wieder Geld leiht, um es erneut zu verzocken. "Das kann so nicht weitergehen. Niemand leiht einem solchen Unternehmer Geld", sagte Papandreou. Die Gewerkschaft der Staatsbediensteten kündigte unterdessen für den 16. März einen 24-stündigen Proteststreik gegen die Sparpläne an. Am Dienstag waren bereits die Taxifahrer für 48 Stunden in den Ausstand getreten.

Merkel würdigt Aussagen

"Das ist ein ganz wichtiges Zeichen, um das Vertrauen der Märkte in Griechenland und damit auch in den Euro wieder zu stärken", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach Angaben des Bundespresseamtes. Es gebe keine Alternative dazu, dass Griechenland seine Hausaufgaben macht, sagte Merkel. An diesem Freitag reist Papandreou zu einem Treffen mit der Kanzlerin in die deutsche Hauptstadt. Dabei werde über die Umsetzung der Spar-Maßnahmen gesprochen. "Es geht das will ich ausdrücklich -sagen - nicht um Hilfszusagen am Freitag, sondern um ein gutes Verhältnis zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Griechenland", betonte die Kanzlerin. Zwei Tage später wird sich Papandreou in Paris mit dem französischen Präsidenten Nicolas Sarkozy treffen.