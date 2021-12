Griechenland: Deutsche Politiker fordern Verkauf der Inseln

| cs mit dpa

Griechenland muss eisern haushalten und hat mittlerweile das dritte Sparpaket auf den Weg gebracht. Steuerzahler, Rentner und Beamte: alle müssen kräftig bluten. Insgesamt will die Regierung so 4,8 Milliarden Euro sparen. Doch was, wenn auch diese Maßnahmen nicht reichen und Griechenland weiter auf den Abgrund zusteuert. Deutsche Politiker haben dafür nun eine unkonventionelle Lösung: "Verkauft doch eure Inseln", rufen Sie den Pleite-Griechen zu. Denn schließlich müssten auch insolvente Unternehmen alles zu Geld machen, was sie besitzen. Und Griechenland hat einiges zu bieten.

Tausende Inseln warten auf Käufer

Die Ägäis-Inseln sind eine der größten Schätze der Griechen. Tausende Eilande, die meisten nicht bewohnt, warten auf potenzielle Käufer - zumindest wenn es nach dem FDP-Politiker Frank Schäffler geht. Der Finanzexperte forderte in der "Bild"-Zeitung Athen zum Verkauf von Staatseigentum auf: "Der griechische Staat muss sich radikal von Beteiligungen an Firmen trennen und auch Grundbesitz, zum Beispiel unbewohnte Inseln, verkaufen." Denn Finanzhilfen aus Deutschland kämen nicht in Frage: "Die Kanzlerin darf keinen Rechtsbruch begehen, darf Griechenland keine Hilfen versprechen."

Inseln für die Schuldentilgung nutzen

Ähnliche Ideen kommen von Merkels Parteifreund Josef Schlarmann. Der Vorsitzende der CDU-Mittelstandsvereinigung sagte der "Bild": "Ein Bankrotteur muss alles, was er hat, zu Geld machen – um seine Gläubiger zu bedienen. Griechenland besitzt Gebäude, Firmen und unbewohnte Inseln, die für die Schuldentilgung eingesetzt werden können." Doch bleibt es abzuwarten, ob die Griechen auf die unkonventionellen Finanzierungsvorschläge der deutschen Politiker eingehen werden. Zunächst einmal versuche es die Regierung um Giorgos Papandreou mit brutalen Einschnitten für die Bevölkerung. So steigt etwa die Mehrwertsteuer um zwei Prozentpunkte auf 21 Prozent. Außerdem werden die Sätze für Tabak, Alkohol, und viele Luxusgüter angehoben.