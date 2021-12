Mittelstand-Gewinnspiel

"Champs for Champs": Mit den Klitschko-Brüdern nach vorn

Die Box-Weltmeister Vitali und Wladimir Klitschko sind mit von der Partie bei der Aktion "Champs for Champs" (Quelle: Aktion Champs for Champs/Publicis Dialog)

Ihre Namen sind meist nur innerhalb der Branche bekannt, in den Schlagzeilen findet man sie so gut wie gar nicht: Dabei sind mittelständische Unternehmen die heimlichen Sieger und der Jobmotor der deutschen Wirtschaft. Gemeinsam mit den Box-Schwergewichtsweltmeistern Vitali und Wladimir Klitschko sowie der "Bild"-Zeitung sucht die Deutsche Telekom jetzt die Helden des deutschen Mittelstands und deren treueste Anhänger. Beiden winken im Rahmen der Aktion "Champs for Champs" tolle Gewinne.

Schwergewichtsweltmeister sind Schirmherren

Als Chefs der Klitschko Management Group wissen die Brüder Klitschko, was es bedeutet, eine Firma zu lenken und nach vorne zu bringen. Ihre unternehmerische Erfahrung setzen die Profiboxer jetzt als Schirmherren für die Aktion "Champs for Champs" ein.

Als "Champ" online bewerben

Ziel dabei ist es, kleinen und mittelständischen Betrieben Gelegenheit zu geben, ihre Präsenz in der Region zu stärken und neue Kunden zu gewinnen. An der Aktion beteiligen kann sich jedes kleine beziehungsweise mittlere Unternehmen. Dazu müssen sich die Chefs auf der Website "www.champs-for-champs.de" registrieren und mit einem eigenen Profil als "Champ" bewerben.

Durch Innovationskraft und Engagement überzeugen

Noch bis zum 30. September 2013 können sich Firmen und deren Fans online präsentieren beziehungsweise ihre Stimme abgeben. Als Sieger wird am 11. Oktober das Unternehmen gekürt, das nicht nur viele Unterstützer hat, sondern auch durch Innovationskraft, soziales Engagement und unternehmerisches Denken überzeugt. Dem "Champ" winken ein Werbespot und ein Fotoshooting für sein Unternehmen - mit den Klitschkos als prominenten Hauptdarstellern.

Sieger winkt PR-Spot mit den Klitschkos

Der PR-Film wird in einem örtlichen Kino Premiere feiern und dort eine Woche laufen. Zum Hauptgewinn zählen zudem zehn Großflächenplakate und eine Zeitungsanzeige. Dem Zweitplatzierten winken ebenfalls zehn Großflächenplakate sowie eine Zeitungsanzeige. Der dritte Gewinner darf auf zehn Riesenplakaten seinen Betrieb gemeinsam mit den Klitschkos herausstellen.

Auch die Fans gewinnen

Auch diejenigen, die ihren Unternehmensfavoriten online ihre Stimme geben, gehen nicht leer aus. Unter allen Fans werden als erster Preis VIP-Karten für einen Klitschko-Kampf verlost. Außerdem gibt es zusätzlich jede Woche unter allen teilnehmenden Unternehmen und ihren Anhängern iPads Mini und signierte Boxhandschuhe der Schwergewichtsprofis zu gewinnen.