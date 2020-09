"Nicht wirklich ein Autokonzern"

Wird E-Autobauer Tesla bald zum Stromanbieter in Deutschland?

Tesla gilt als Pionier auf dem Gebiet E-Autos. Nun plant das US-Unternehmen offenbar einen neuen zentralen Schritt: Der Konzern will als Stromanbieter nach Deutschland – und hier den Markt aufmischen.

Die Automobilbranche hat Tesla schon aufgerollt, jetzt nimmt der Elektroautopionier die Energiebranche in Deutschland ins Visier. Der Konzern von Elon Musk, der gerade auf Deutschland-Besuch ist, lotet aus, ob die Kunden Interesse an einem neuen Stromtarif aus dem Hause Tesla haben könnten und bringt hierzu seine Batterie-, Solar- und Speichertechnik ins Spiel.



"Würden Sie eine Photovoltaikanlage und einen Heimspeicher (Tesla Powerwall) von Tesla kaufen, wenn Sie damit auf einen speziell entwickelten Tesla-Stromtarif umsteigen könnten?", mit dieser Frage wandte sich der Konzern vor wenigen Wochen mit einem Schreiben an seine Kunden, in das die Nachrichtenagentur Reuters Einblick hatte.



Gelingt der Markteintritt in den Stromvertrieb, könnte der Newcomer Experten zufolge die Branche mit Platzhirschen wie E.on oder RWE aufmischen – insbesondere, wenn er einen oder mehrere Partner ins Boot holt. Tesla wollte sich auf Nachfrage dazu nicht äußern.

Berater: "Tesla ist nicht wirklich ein Autokonzern"

Den Grundstein für einen Vorstoß in den Energiemarkt hat Tesla längst gelegt. Zu den Produkten für zu Hause gehört die Powerwall, eine Batterieanlage, mit der sich Solarstrom speichern lässt.



Und im Juni sicherte sich das Unternehmen eine Handelslizenz an der Pariser Energiebörse EPEX, die zwei Drittel des nordwesteuropäischen Kurzfriststrommarktes abdeckt. Damit ist Strombeschaffung für den Folgetag und innerhalb eines Tages möglich. "Tesla ist nicht wirklich ein Autokonzern", bewertet der Chef der Beratungsfirma Munro & Associates, Sandy Munro den Vorstoß. "Die schauen sich das Thema Energie an und wie sie dies beherrschen können."



Teslas Interesse an Erneuerbarer Energie ist auch ein Grund dafür, dass der Konzern Brandenburg als Standort für seine neue Autofabrik gewählt hat, wie ein Insider Reuters sagte. In Brandenburg drehen sich zahlreiche Windräder. Diese produzieren jedoch oftmals mehr Strom als benötigt wird. Hier kommt Tesla ins Spiel. Mit seinen Batterien für Autos und für zu Hause und seiner Software könnte Tesla aus dem überschüssigen Strom ein Geschäft machen.

Tesla könnte Strom nachts günstig einkaufen

Auf jeden Fall bringt das kalifornische Unternehmen neue Ideen mit: In dem Schreiben werden die Kunden gefragt, ob sie damit einverstanden wären, wenn Tesla die Kontrolle über die Ladezeiten ihrer E-Autos übernähme.



Dann könnte Tesla zum Aufladen Ökostrom zu Überschusszeiten beispielsweise nachts günstig einkaufen, beschreiben Branchen-Experten den Hintergedanken. Mit Hilfe der Erlöse aus dem Stromverkauf könnte Tesla die Preise für seine Fahrzeuge senken und damit den Druck auf Autobauer wie Volkswagen, Audi, Daimler, BMW oder Porsche erhöhen.

"Der nächste logische Schritt für Tesla wäre, in die Produktion einzusteigen, vor allem von erneuerbaren Energien", sagt Berthold Hannes, langjähriger Berater im Energiesektor. "Tesla könnte seine eigenen Standorte nutzen, zum Beispiel Dächer der Werke oder Ladestationen, oder alternativ oder zusätzlich bei Betreibern von Solaranlagen oder Windparks einsteigen."

Noch viele offene Fragen vor Markteintritt

Allerdings ist es noch ein weiter Weg, bis Tesla ein großer Stromanbieter in Deutschland wird. "Dass Tesla in absehbarer Zeit alleine in den deutschen Stromvertrieb einsteigen wird, ist unwahrscheinlich", sagt der Portfolio-Manager der Fondsgesellschaft Union Investment, Thomas Deser. "Zusammen mit einem kompetenten Partner aus der Energiebranche könnte das schon anders aussehen."



Unklar sei aber etwa, wie viele Fahrzeuge ständig an das Stromnetz angeschlossen wären. Auch die Netzfrage sei offen. "Tesla wäre ja auf das bestehende Stromnetz angewiesen. Dort könnte Tesla aber von den klassischen Versorgern ausgekontert werden."

Berater Munro ist dagegen von den Fähigkeiten des charismatischen Unternehmers Musk überzeugt: "Tesla wird den Markt dominieren. Da bin ich sicher."