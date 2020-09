Zu hohe Kosten

Billigairline Ryanair macht Düsseldorfer Basis dicht

10.09.2020, 12:29 Uhr | dpa

Ryanair-Flieger am Airport Düsseldorf: Die Fluggesellschaft macht diese Basis dicht. (Quelle: Rüdiger Wölk/imago images)

Die größte Billigfluglinie Europas zieht sich aus Düsseldorf zurück: Ryanair streicht alle Flüge und schließt seine Basis. Das hat auch mit der Corona-Krise zu tun – und der deutschen Lufthansa.

Europas größte Billigairline Ryanair streicht in der Corona-Krise alle Flüge der Wintersaison in Düsseldorf und schließt seine Basis dort. Alle Ryanair-Flüge von und nach Düsseldorf nach dem 24. Oktober seien gestrichen, erklärte die Fluggesellschaft am Mittwoch.



Die Passagiere sollten in den kommenden Tagen die volle Rückerstattung erhalten. Die Airline erklärte, wegen der hohen Gebühren und Preise des Flughafens und des Abfertigers sowie wegen der Konkurrenz durch die vom Staat finanzierte Lufthansa könne Ryanair in Düsseldorf nicht profitabel arbeiten. Denn dazu müssten niedrige Ticketpreise angeboten werden, um während der Corona-Krise die Nachfrage anzukurbeln.

Mit dem Abzug von sieben A320-Flugzeugen der Schwestergesellschaft Laudamotion gingen 200 Arbeitsplätze verloren. Piloten und Flugbegleiter seien darüber am Mittwoch informiert worden.



"Die Ryanair-Gruppe wird versuchen, neue Basismöglichkeiten für die Düsseldorfer Flugzeuge zu finden, hoffentlich schon für die Sommersaison 2021", hieß es weiter. Im September hatte Ryanair bereits die Basis in Stuttgart geschlossen.