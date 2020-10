Ölverbrauch gesunken

Benzin ist so billig wie seit 14 Jahren nicht mehr

01.10.2020, 15:52 Uhr | dpa

Eine Frau tankt ihr Auto (Symbolbild): Die Preise für Benzin, Diesel und Co. sind im Corona-Jahr 2020 tief gefallen. (Quelle: Sven Hoppe/dpa)

Für Autofahrer ist 2020 ein gutes Jahr – selten kamen sie so günstig von A nach B. E10 und Diesel kosten knapp 14 Cent weniger pro Liter als im vergangenen Jahr. Es kommt jedoch darauf an, wann genau man tankt.

Autofahren ist in der Corona-Krise billiger geworden: 2020 könnte das günstigste "Tankjahr" seit 2016 werden, bei Benzin sogar seit 2006, meldete der ADAC am Donnerstag in München.



10-Super ist demnach in diesem Jahr mit einem Durchschnittspreis von 1,266 Euro bisher um knapp 14 Cent pro Liter billiger als im Vorjahr, ebenso Diesel mit 1,126 Euro. Im Tagesverlauf am billigsten ist der Treibstoff demnach abends zwischen 18 und 22 Uhr.

Wegen der Corona-Krise ist der weltweite Ölverbrauch gesunken, da nicht nur der Verkehr, sondern auch die Industrie im Frühjahr rund um den Planeten phasenweise weitgehend eingeschränkt war. Das drückte die Ölpreise nach unten – und damit auch die Spritpreise. Der Autoverkehr rollt zwar seit Monaten wieder stärker, doch die Nachfrage nach Öl hat das Niveau vor der Krise noch nicht wieder erreicht.