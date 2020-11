Türkische Zentralbank hebt Zinsen deutlich an

Kampf gegen Lira-Verfall

Um die Inflation und den Verfall der türkischen Lira einzudämmen, hat die Notenbank der Türkei die Zinsen drastisch angehoben. Erdogan, der als Zinsgegner gilt, hat jüngst eine Kehrtwende seiner Politik angekündigt.

Im Kampf gegen die Inflation und den Verfall der Landeswährung Lira erhöht die Zentralbank der Türkei die Zinsen kräftig. Nach dem von Staatschef Recep Tayyip Erdogan verordneten Wachwechsel an der Spitze der Notenbank hob sie den Schlüsselsatz am Donnerstag auf 15,0 von bislang 10,25 Prozent an.

Experten hatten mit einer Erhöhung in diesem Umfang gerechnet. Die Währungshüter sehen sich mit einer Inflation im zweistelligen Prozentbereich konfrontiert, zugleich hat die türkische Lira dieses Jahr einen Sinkflug hingelegt.

Erdogan hat wichtige Posten ausgetauscht

Auch die stark geschmolzenen Währungsreserven des Landes haben den Niedergang der Lira beschleunigt. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist ein erklärter Zinsgegner.



Zuletzt hatte er jedoch eine Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik verkündet und gelobt, das Land stärker für ausländische Investoren zu öffnen. Im Zuge des Umbruchs wurde der ehemalige Finanzminister Naci Agbal zum Zentralbankchef ernannt.



Zudem machte Erdogan den ehemaligen Vize-Regierungschef Lütfi Elvan zum neuen Finanzminister. Er folgt in dieser Funktion auf Erdogans Schwiegersohn Berat Albayrak.