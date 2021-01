Insolvenzverschleppung

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Galeria Karstadt Kaufhof

28.01.2021, 17:37 Uhr | AFP

Noch ist es nur ein Verdacht, doch die Prüfungen laufen: Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob es im Zuge der drohenden Pleite bei Galeria Karstadt Kaufhof zur Insolvenzverschleppung gekommen ist.

Wegen Verdachts auf Insolvenzverschleppung ermittelt die Staatsanwaltschaft Essen seit Dezember gegen die Kaufhauskette Galeria Karstadt Kaufhof (GKK). Die Ermittlungen stünden jedoch "ganz am Anfang", sagte eine Sprecherin der Behörde am Donnerstag. Der Anfangsverdacht habe sich noch keineswegs erhärtet. GKK hatte Anfang April 2020 einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt.

Die "Süddeutsche Zeitung" hatte zuerst über die Ermittlungen berichtet. Demnach gehen die Ermittler dem Vorwurf nach, GKK solle bereits im Januar 2020 und nicht erst im März 2020 zahlungsunfähig gewesen sein.

Privatperson hatte Anzeige erstattet

Dazu wollte sich die Sprecherin nicht äußern. Sie fügte hinzu, dass das Ermittlungsverfahren auf der Strafanzeige einer Privatperson beruhe. Das ist ungewöhnlich – in den allermeisten Fällen wird demnach ein Verfahren wegen Verdachts auf Insolvenzverschleppung von Amts wegen eingeleitet.

Die Bundesregierung hatte am Mittwochabend beschlossen, GKK mit einem Darlehen von bis zu 460 Millionen Euro zu unterstützen. Die Hilfsmaßnahme ist an umfangreiche Auflagen geknüpft. GKK hat noch nicht mitgeteilt, ob es die Unterstützung in Anspruch nehmen will.