Milliardär

Rapper Jay-Z verkauft Teile von Champagner-Kelterei an LVMH

22.02.2021, 16:18 Uhr | fls, AFP

Es scheint, als vergehe Rap-Milliardär Jay-Z der Spaß am Champagner. Nachdem er vor mehreren Jahren die Kelterei Armand de Brignac gekauft hatte, stößt er die Hälfte seiner Anteile nun ab. Der Käufer ist wohlbekannt.

Der US-Rapper Jay-Z hat die Hälfte seiner Anteile an der Champagnermarke Armand de Brignac wieder verkauft. Seine Unternehmensanteile gehen an den französischen Luxusgüterkonzern LVMH, der unter anderem die berühmten Champagnermarken Moët & Chandon oder Dom Pérignon im Portfolio hat.

LVMH übernehme zudem den weltweiten Vertrieb für Armand de Brignac, teilte LVMH-Manager Philippe Schaus am Montag mit. Eine Kaufsumme wurde nicht genannt. Jay-Z erklärte, die neue Partnerschaft habe "sich die ganze Zeit altvertraut angefühlt".

Absatz in der Corona-Krise eingebrochen

Jay-Z hatte die kleine Kelterei in der französischen Champagne im Jahr 2014 gekauft. Er hatte die Premiummarke – ausgeschenkt in charakteristischen Metallflaschen mit einem Pik-As-Logo und daher auch Ace of Spades genannt – schon im Jahr 2006 entdeckt und öffentlichkeitswirksam in seinem Musikvideo "Show Me What You Got" präsentiert. 2019 wurden weltweit rund 500.000 Flaschen verkauft – 2020 brach der Absatz wegen der Corona-Pandemie ein.

Jay-Z ist der erste Rap-Milliardär der Geschichte. Er ist mit der R&B-Diva Beyoncé verheiratet. LVMH ist vor allem bekannt für sein Modelabel Louis Vuitton. Daneben zählen eine Reihe anderer Mode- und Schmuckmarken wie Marc Jacobs und Bulgari zum Portfolio des Luxusgüterkonzerns. Im Alkoholgeschäft vertreibt LVMH neben Moët & Chandon auch den bekannten Wodka Belvedere.