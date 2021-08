Annäherung an die GDL

Bahn bereit zu Gesprächen über Corona-Prämie

22.08.2021, 09:53 Uhr | neb, rtr

Die Deutsche Bahn bewegt sich bei den Forderungen einer Corona-Prämie auf die GDL zu. Die Bahn will so neue Verhandlungen anstoßen. Zuvor hatte Verkehrsminister Scheuer Druck gemacht.

Die Deutsche Bahn signalisiert Gesprächsbereitschaft über die von der Gewerkschaft GDL geforderte Corona-Prämie. Damit wolle die Deutsche Bahn einen erneuten Lokführerstreik im Personenverkehr abwenden.



"Mit einer Corona-Prämie kommen wir einem wichtigen Anliegen der Gewerkschaften entgegen", teilte Personalvorstand Martin Seiler am Sonntag mit. Das Geld soll laut Bahn für 2021 ausgezahlt werden. Einen Betrag nannte Seiler nicht. Zuvor hatte die "Bild am Sonntag" darüber berichtet.

Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) habe die Verhandlungsführer der Bahn zuvor gebeten, einen Schritt auf die GDL zuzugehen. Die Verhandlungen sollten schnellstmöglich aufgenommen werden.

Auch mit Prämie gäbe es noch Streitpunkte

Die GDL hatte zuletzt eine Corona-Prämie von 600 Euro verlangt, die Bahn hatte auf diese Forderung lange Zeit nicht reagiert. Die von der Gewerkschaft geforderten 3,2 Prozent Lohnerhöhung will die Bahn nicht sofort, sondern in zwei Schritten zahlen: 1,5 Prozent zum 1. Januar 2022 und 1,7 Prozent zum 1. März 2023, bei einer Laufzeit bis Ende Juni 2024.



Die GDL fordert dagegen eine kürzere Laufzeit und eine erste Gehaltserhöhung noch in diesem Jahr. GDL-Chef Weselsky wolle nicht hinnehmen, dass seine Mitgliederinnen und Mitglieder dieses Jahr "eine Nullrunde" fahren müssten. Weitere Streikpunkte sind die betriebliche Altersvorsorge sowie die Ruhezeiten der Mitarbeiter.



Die Bahn fordert die GDL seit der ersten Streikwelle auf, zurück an den Verhandlungstisch zu kommen. Die GDL hatte nach dem ersten Streik die Bahn aufgefordert, ein neues, verbessertes Angebot vorzulegen. DB-Personalvorstand Seiler sieht das nun gegeben. "Damit kann es keinen Grund mehr geben, die Rückkehr an den Verhandlungstisch zu verweigern. Jetzt liegt es nur an der GDL", so Seiler am Sonntag.



Kritik an GDL aus der Bevölkerung und Wirtschaft

Die GDL streikt im Güterverkehr bereits ab Samstag, 21. August. Auch im Personenverkehr stehen dann von Montag bis Mittwoch, 2 Uhr, ein Großteil der Züge stehen. Laut dem Notfallplan der Bahn fallen im Fernverkehr erneut 75 Prozent der Züge aus.



Bereits eine erste Streikwelle der GDL in der vergangenen Woche war von der Bahn sowie in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit als unverhältnismäßig kritisiert worden.



Ein Vorwurf lautete, der GDL gehe es lediglich eine Profilierung gegenüber der rivalisierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Die weitaus größere EVG hatte sich mit der Bahn bereits im vergangenen Jahr auf einen Tarifabschluss geeinigt. GDL-Chef Claus Weselsky wies die Kritik zurück und bezeichnete das Tarifangebot der Bahn als unzureichend.