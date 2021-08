Elizabeth Holmes vor Gericht

Ex-Milliardärin und Gründerin drohen bis zu 20 Jahre Haft

31.08.2021, 16:08 Uhr | fho, t-online

Sie war ein Shootingstar der Start-up-Szene, doch ihr Erfolg beruhte auf Täuschung. Nun steht Elizabeth Holmes wegen Betrugs vor Gericht. Ihr drohen bis zu 20 Jahre Haft.

Im Betrugsverfahren gegen die frühere Silicon-Valley-Milliardärin und Gründerin der Bluttest-Firma Theranos, Elizabeth Holmes, beginnt am Dienstag die Auswahl der Geschworenen. Holmes, die Theranos im Jahr 2003 im Alter von nur 19 Jahren gegründet hatte, wird vor einem Gericht im kalifornischen San José vorgeworfen, Investoren und Kunden betrogen zu haben. Bei einer Verurteilung wegen Betrugs und Verschwörung zum Betrug muss sie mit einer bis zu 20-jährigen Haftstrafe rechnen.

Holmes galt als Wunderkind der Start-up-Szene. Die heute 37-Jährige versprach mit Theranos ein einfaches und zugleich günstiges Blut-Analyse-Verfahren. Dafür sammelte sie insgesamt 900 Millionen US-Dollar ein – teilweise von sehr prominenten Investoren. Doch viel mehr als ein Versprechen war da nicht. Der Schwindel flog auf. 2019 wurde Holmes wegen Betrugs angeklagt.

Ins Rollen gebracht hatte den Skandal das "Wall Street Journal" schon 2015. In einem Artikel schilderten ehemalige Mitarbeiter, dass die Technologie nicht so recht funktioniere und stattdessen konventionelle Geräte anderer Hersteller für die Blutuntersuchungen genutzt würden. Daraufhin kam es zu Untersuchungen, in deren Folge Theranos seine Lizenzen und damit zahlreiche Labor-Deals verlor. Es folgte die Anklage durch die Staatsanwaltschaft.

Viele prominente Namen im Unternehmen

Der Verwaltungsrat der Firma war demnach arm an Medizinexperten, aber reich an einflussreichen Figuren aus Washington. Unter ihnen waren etwa die früheren US-Außenminister Henry Kissinger und George Shultz sowie der damalige Verteidigungsminister James Mattis. Der Enkel von Shultz, der über seinen Großvater an einen Job bei Theranos gelangte, entdeckte schnell Unstimmigkeiten und wurde zu einem zentralen Informanten des "Wall Street Journals" sowie der Behörden.

Kurios dabei: Unter den Geldgebern von Theranos war auch der Besitzer des "Wall Street Journal", Rupert Murdoch. Der Medienmogul investierte privat rund 125 Millionen Dollar, von denen nach den Enthüllungen kaum etwas übrig geblieben sein dürfte. Der Start des Gerichtsverfahrens ist für den 8. September mit einer ersten Zeugenbefragung geplant.