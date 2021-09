Acht neue Logistikzentren

Amazon schafft 3.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland

06.09.2021, 10:16 Uhr | AFP

Amazon-Logistikzentrum in Graben (Symbolbild): Der Online-Händler will in Deutschland an acht weiteren Standorten Waren verpacken. (Quelle: Future Image/imago images)