Ende der Streiks?

Bahn und Lokführer nähern sich im Tarifkonflikt an

16.09.2021, 07:36 Uhr | rtr

Können Bahnreisende schon bald aufatmen? Die Lokführergewerkschaft GDL und der Bahnkonzern haben nach mehreren Streiks wieder verhandelt. Eine erstes Ergebnis soll es am Donnerstag geben.



Die Lokführergewerkschaft GDL und die Deutsche Bahn haben sich in ihrem festgefahrenen Tarifstreit angenähert und wollen sich gemeinsam zum Stand der Verhandlungen äußern. Beide Seiten teilten am Donnerstag mit, es werde eine gemeinsame Pressekonferenz von Bahn-Personalvorstand Martin Seiler und GDL-Chef Claus Weselsky am Vormittag in Berlin geben.

"In den vergangenen Tagen haben intensive Gespräche stattgefunden, um in der Tarifrunde zwischen der Deutschen Bahn AG (DB) und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) im Sinne der Fahrgäste und der Beschäftigten gemeinsame Lösungen zu finden", hieß es. Details wurden zunächst nicht bekannt.

Auch die Ministerpräsidenten von Niedersachsen und Schleswig-Holstein, Stephan Weil (SPD) und Daniel Günther (CDU), werden an dem Pressegespräch teilnehmen. Dies könnte daraufhinweisen, dass die Bundesländer in dem Konflikt womöglich eine Art Mediation übernehmen könnten. Eine Schlichtung zwischen der Bahn und GDL war im Herbst 2020 gescheitert.

GDL drohte zuletzt mit neuerlichen Streiks

Bereits am Mittwoch wurde bekannt, dass Bewegung in den Konflikt gekommen sei. Die Bahn war den Lokführern am Wochenende entgegengekommen und hatte eine zusätzliche Entgeltkomponente in Aussicht gestellt. Der Konzern hält sich aber bedeckt, wie diese genau aussehen könnte.



Neben der geforderten Lohnerhöhung von 3,2 Prozent bietet er auch eine Corona-Prämie für 2021 von bis zu 600 Euro an. Bahn-Vorstand Seiler hatte die Gewerkschaft wiederholt aufgefordert, die Gespräche wieder aufzunehmen und dabei Kompromisse zu finden.

Die GDL hatte ihren dritten und bisher längsten Streik in dieser Tarifrunde am Dienstag vergangener Woche beendet. Vorige Woche hatte die Gewerkschaft aber damit gedroht, Anfang dieser Woche mit der Vorbereitung des nächsten Arbeitskampfes zu beginnen, sollte das Konzernmanagement bis dahin kein verbessertes Angebot vorlegen.