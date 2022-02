Verhandlungen laufen

Volkswagen bereitet Börsengang von Porsche vor

22.02.2022, 09:59 Uhr | rtr, dpa

Porsche-Logo (Symbolbild): Der Sportwagenbauer soll an der Börse einsteigen. (Quelle: Jakub Porzycki/imago images)

Der Automobilhersteller Volkswagen will seine Sportwagentochter Porsche an die Börse bringen. Erste Verhandlungen seien bereits geführt worden, so der Konzern.

Volkswagen bereitet einen Börsengang seiner Sportwagentochter Porsche AG vor. Man befinde sich darüber in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem VW-Haupteigner Porsche SE, teilte der Wolfsburger Konzern am Dienstag mit.



Es sei bereits über eine Eckpunktevereinbarung verhandelt worden, die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines Börsengangs bilden solle. Eine abschließende Entscheidung sei noch nicht getroffen worden. Hinweise auf eine bevorstehende Platzierung von Porsche hatten sich in den vergangenen Wochen verdichtet.

In der Holding bündeln die Eigentümerfamilien Porsche und Piëch ihre Anteile am Konzerngeflecht. Die Volkswagen AG und die Porsche-Holding hätten eine Eckpunktevereinbarung ausgehandelt, die die Basis für die weiteren Schritte zur Vorbereitung eines möglichen Börsengangs der Porsche AG bilden solle. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen. Über einen möglichen Börsengang der Renditeperle Porsche wird seit Längerem spekuliert.

Die Volkswagen-Vorzugsaktien sprangen nach der Mitteilung um 8,5 Prozent nach oben. Ebenso zogen die Anteile der Porsche SE um rund 10 Prozent an. Die Holding ist nicht zu verwechseln mit dem Sportwagenbauer selbst, der unter dem VW-Konzerndach angesiedelt ist. Die Holding Porsche SE hält rund 53 Prozent der Stimmrechte am Volkswagen-Konzern.