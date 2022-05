Tankbranche warnt vor Engpässen an Zapfsäulen

"Vor├╝bergehende Engp├Ąsse"

Andererseits sei damit zu rechnen, dass die Autofahrer ausgerechnet ab 1. Juni massenhaft an die Zapfs├Ąulen fahren, um leere Tanks aufzuf├╝llen. "Daher sind vor├╝bergehende Engp├Ąsse an den Stationen nicht komplett auszuschlie├čen", sagte K├╝chen.

Die Energiesteuer auf Treibstoff wird den Angaben zufolge an den Raffinerien und Tanklagern erhoben und nicht an den Tankstellen selbst. Jeder Liter Diesel, den die Tankstellen sich vor dem 1. Juni liefern lassen, kostet sie also mehr als ab dem 1. Juni. Doch ab Juni sind dann insgesamt deutlich niedrigere Verkaufspreise zu erwarten, v├Âllig unabh├Ąngig davon, was die Ware beim Einkauf gekostet hat.