Die Verkehrswende, so scheint es, r├╝ckt damit in weite Ferne ÔÇô und das, obwohl der Bund allein im vergangenen Jahr knapp neun Milliarden als Investitionszuschuss an die Bahn ├╝berwies. Auch in diesem Jahr flie├čen weitere 13,6 Milliarden in die Infrastruktur.