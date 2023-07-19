Zusätzliche Altersvorsorge Wann Ihnen die Betriebsrente gekürzt werden darf

Von t-online , cho Aktualisiert am 02.11.2025 - 07:45 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Mitarbeiter in der Autoproduktion (Symbolbild): Viele Unternehmen bieten ihren Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge. (Quelle: Thomas Imo/photothek.net/imago-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die gesetzliche Rente fließt pünktlich und darf nicht gekürzt werden. Bei privaten und betrieblichen Renten ist das jedoch anders. Was Sie wissen sollten.

"Die Rente ist sicher": Dieser fast 40 Jahre alte Satz des früheren Bundesarbeitsministers Norbert Blüm gilt auch heute noch – zumindest für die gesetzliche Rente. Denn trotz aller Probleme wird sie auch künftig weiter Monat für Monat fließen. Notfalls mit höherem Steuerzuschuss, aber sie kommt. Und darf wegen der gesetzlich verankerten Rentengarantie nicht sinken. Doch was gilt für die zwei anderen Säulen des Rentensystems?

Private und betriebliche Renten dürfen sinken

Auch für Lebensversicherungen, private Rentenversicherungen, Riester- und Rürup-Rente und die von Versicherern angebotenen Formen der Betriebsrente gibt es einen Schutzschirm. Darauf weist die Stiftung Warentest in ihrer Zeitschrift "Finanztest" hin. Gleiches gelte für Betriebsrenten, die Unternehmen selbst eingerichtet haben und ihren eigenen Beschäftigten anbieten.

"Doch kommt ein Anbieter in dauerhafte Zahlungsschwierigkeiten, gibt es in der Regel keine Rentensteigerung mehr", erklären die Rentenexperten. "Und im Gegensatz zur gesetzlichen Rente gilt: In der privaten und betrieblichen Vorsorge können Renten auch sinken."

Wann Leistungen gekürzt werden

Das kann passieren, wenn die Schutzeinrichtung nicht genug Geld hat, um ein insolventes Versicherungsunternehmen zu sanieren und die Ansprüche der Kunden zu finanzieren. Die Schutzeinrichtung, das ist die Protektor AG. Sie schützt Renten aus privaten Rentenversicherungen, Lebensversicherungen, Riester- und Rürup-Versicherungen sowie Betriebsrenten aus Unterstützungskassen, Direktversicherungen und Pensionskassen, die von Lebensversicherern gegründet wurden.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Welche Personen sollten eine 99,99 Prozent Rente beantragen? Wie berechnet sich die Rentenhöhe in Deutschland? Drohen Abschläge bei Rente mit 63 trotz 45 Arbeitsjahren? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Die Versicherer zahlen jährliche Beiträge, um Protektor zu finanzieren. Im Sanierungsfall können Sonderbeiträge hinzukommen. Reicht das Sicherungsvermögen trotzdem nicht, um alle Kundenansprüche zu bedienen, werden die Leistungen gekürzt. "Auf Anordnung der Bafin werden die vertraglich garantierten Leistungen um bis zu 5 Prozent herabgesetzt", heißt es bei "Finanztest".

Was für selbst eingerichtete Betriebsrenten gilt