Die Beitragsbemessungsgrenze liegt im Jahr 2025 bundesweit bei 8.050 Euro. Pro Monat ergibt sich so eine Freigrenze von 644 Euro. Die Beitragsbemessungsgrenze ändert sich zum Beginn jedes Jahres. Welche Grenzen in den anderen Sozialversicherungen gelten, lesen Sie hier.

Gut zu wissen: Auch bei den Sozialabgaben auf die Beiträge zur Rente gelten Höchstgrenzen, die sich nach der Beitragsbemessungsgrenze der gesetzlichen Rente richten. So sind bis zu vier Prozent der Beitragsbemessungsgrenze sozialabgabenfrei.

Auf die Rentenzahlungen aus der Direktversicherung zahlen Sie dann Ihren persönlichen Einkommenssteuersatz. Dieser ist in der Rente in der Regel deutlich niedriger als im Erwerbsleben.

Wie hoch sind die Kosten bei der Direktversicherung?

Das lässt sich pauschal nicht sagen, das kommt auf mehrere Faktoren an. Ein ganz wichtiger Punkt sind die Abschlusskosten. Je geringer diese sind, desto besser. Denn auf die Jahre zehren hohe Abschlusskosten an der Rendite der Direktversicherung. So sind mehr als 1.500 Euro Abschlusskosten viel – auch über eine Laufzeit von mehr als 30 Jahren.

Neben den Abschlusskosten spielen bei fondsgebundenen Direktversicherungen auch die laufenden Fondskosten eine wichtige Rolle. Orientierung gibt hier die Gesamtkostenquote, auch TER genannt. Diese sollte unter 2 Prozent, besser unter 1 Prozent liegen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Welche Vor- und Nachteile bietet die Direktversicherung?

Bevor Sie eine Direktversicherung abschließen, sollten Sie Vor- und Nachteile gut abwägen. Eine Übersicht der jeweils wichtigsten Punkte:

Vorteile

Kosten: Eine Renten- oder Lebensversicherung über Ihren Arbeitgeber ist meist günstiger, als wenn Sie diese selbst abschließen würden. Denn: Ihr Arbeitgeber schließt die Verträge meist für viele Beschäftigte gleichzeitig ab. In dem Fall springt ein Rabatt heraus.

Eine Renten- oder Lebensversicherung über Ihren Arbeitgeber ist meist günstiger, als wenn Sie diese selbst abschließen würden. Denn: Ihr Arbeitgeber schließt die Verträge meist für viele Beschäftigte gleichzeitig ab. In dem Fall springt ein Rabatt heraus. Sicherheit: Die Beiträge zur Direktversicherung sind sicher, das heißt: Sie können nicht verfallen. Das greift auch für den Fall, dass Sie den Job wechseln. Bei den Beiträgen, die Ihr Arbeitgeber dazu gibt, sieht es etwas anders aus. Hier müssen Sie seit 2018 mindestens drei Jahre bei dem Betrieb beschäftigt und mindestens 21 Jahre alt sein, wenn Sie den Arbeitgeber wechseln. Oftmals garantiert Ihr Chef Ihnen aber von Anfang an, dass seine Beiträge nicht verfallen.

Die Beiträge zur Direktversicherung sind sicher, das heißt: Sie können nicht verfallen. Das greift auch für den Fall, dass Sie den Job wechseln. Bei den Beiträgen, die Ihr Arbeitgeber dazu gibt, sieht es etwas anders aus. Hier müssen Sie seit 2018 mindestens drei Jahre bei dem Betrieb beschäftigt und mindestens 21 Jahre alt sein, wenn Sie den Arbeitgeber wechseln. Oftmals garantiert Ihr Chef Ihnen aber von Anfang an, dass seine Beiträge nicht verfallen. Steuervorteil: Die Beiträge in die Direktversicherung sind in den meisten Fällen steuerfrei, da die Freigrenzen sehr großzügig gestaltet sind (siehe oben). Auf die Rentenzahlungen aus der Direktversicherung zahlen Sie Ihren persönlichen Einkommenssteuersatz. Dieser ist in der Rente in der Regel deutlich niedriger als im Erwerbsleben, was Ihnen einen Steuervorteil einbringt.

Nachteile

Wahlfreiheit: Ihr Arbeitgeber schließt den Vertrag für Sie ab. Sie können nicht mit entscheiden, welchen Vertrag Ihr Arbeitgeber genau abschließen soll. Bevor Sie den Vertrag abschließen, lassen Sie sich die genauen Konditionen zeigen – und entscheiden erst dann, ob Sie tatsächlich in den Vertrag einzahlen möchten.

Ihr Arbeitgeber schließt den Vertrag für Sie ab. Sie können nicht mit entscheiden, welchen Vertrag Ihr Arbeitgeber genau abschließen soll. Bevor Sie den Vertrag abschließen, lassen Sie sich die genauen Konditionen zeigen – und entscheiden erst dann, ob Sie tatsächlich in den Vertrag einzahlen möchten. Jobwechsel: Wechseln Sie nicht häufig Ihren Job, funktioniert das mit der Direktversicherung in der Regel ganz gut. Anders sieht es bei häufigen Stellenwechsel aus. Denn Sie müssen immer schauen, wie Sie die Direktversicherung weiterführen können. Es kann deshalb auch gut sein, dass Ihr neuer Arbeitgeber nicht den alten Vertrag übernimmt – sondern Sie einen neuen mit schlechteren Konditionen abschließen.

Wechseln Sie nicht häufig Ihren Job, funktioniert das mit der Direktversicherung in der Regel ganz gut. Anders sieht es bei häufigen Stellenwechsel aus. Denn Sie müssen immer schauen, wie Sie die Direktversicherung weiterführen können. Es kann deshalb auch gut sein, dass Ihr neuer Arbeitgeber nicht den alten Vertrag übernimmt – sondern Sie einen neuen mit schlechteren Konditionen abschließen. Sozialversicherungen: Dadurch dass Sie weniger Einkommen haben, auf das Sie Sozialabgaben zahlen müssen, geht auch effektiv weniger von Ihrem Lohn etwa an die gesetzliche Rente oder fließt in die Arbeitslosenversicherung. So kann es passieren, dass Sie am Ende weniger gesetzliche Rente bekommen – und zwar jeden Monat. Auch könnten Sie weniger Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung erhalten.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Warum erhöhen Arbeitgeberbeiträge die Rente nicht? Wie schließe ich Lücken im Rentenkonto? Wie kriegen Sie auch weiterhin eine Rente mit 63? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Wann lohnt sich eine Direktversicherung?

Darauf gibt es keine pauschale Antwort. Grundsätzlich gilt aber: Wenn Ihr Arbeitgeber allein für die betriebliche Altersvorsorge zahlt, sollten Sie sich die Betriebsrente nicht entgehen lassen. Anders sieht es aus, wenn Sie sich die Beiträge mit Ihrem Chef teilen.