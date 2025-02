1. Die gesetzliche Rente fließt automatisch

2. Die Rente sinkt immer weiter

Stattdessen kommt in den darauffolgenden Jahren der Nachholfaktor zum Tragen: Dabei wird die Senkung, die eigentlich hätte stattfinden müssen, mit einer späteren Erhöhung verrechnet. Die Renten steigen dann also nicht so stark, wie sie es angesichts der Lohnentwicklung hätten tun müssen. Mehr zur Berechnung der Rentenanpassung lesen Sie hier.