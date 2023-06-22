Ohne Einbußen Rente ab 63: Jetzt lohnt sich der Hinzuverdienst

Rentnerin arbeitet in einer Gärtnerei: Für Ältere bieten sich neue Verdienstchancen. (Quelle: Drazen Zigic/getty-images-bilder)

Lange durften Frührentner nicht unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass ihre Rente gekürzt wurde. Das ist inzwischen anders – und lohnt sich tatsächlich.

Es war eine kleine Revolution: Seit 2023 gibt es neue Regeln beim Hinzuverdienst für Rentner, die es auch Frührentnern ermöglichen, zwei Einkommen zu beziehen – ungekürzte Rente plus Gehalt. Die Stiftung Warentest hat an zwei Modellfällen durchgerechnet, wie Sie Frührente und Job jetzt am attraktivsten kombinieren.

Dabei haben sich die Tester angeschaut, wie sich das Einkommen einer Besserverdienerin mit gekürzter Frührente und das eines Normalverdieners mit abschlagsfreier Frührente in den kommenden 20 Jahren entwickeln würde, wenn sie sich für eines dieser vier Szenarien entscheiden würden:

Frührente mit komplettem Ausstieg aus dem Berufsleben direkt zu Rentenbeginn

Vollzeitarbeit bis zum Beginn der regulären Altersrente ohne vorzeitigen Rentenbezug

Frührente und Vollzeitjob bis zur Regelaltersgrenze

Frührente und Teilzeitjob bis zur Regelaltersgrenze

Modellfall 1: Die Besserverdienerin

Die Beispiel-Arbeitnehmerin hat immer überdurchschnittlich verdient und bekommt 2025 6.312 Euro brutto im Monat für ihren Vollzeitjob. Netto bleiben ihr davon rund 3.824 Euro. Da sie auf 35 Beitragsjahre kommt, kann sie mit 63 Jahren im Mai 2025 die vorzeitige Altersrente für langjährig Versicherte beziehen. Allerdings muss sie als 1962 Geborene Abschläge von 13,2 Prozent auf ihre Rente hinnehmen – und zwar lebenslang. Lesen Sie hier mehr zur Rente mit 63 und den möglichen Abschlägen.

Nur wenn die Besserverdienerin mindestens 45 Jahre Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hätte, könnte sie abschlagsfrei in Frührente gehen. Dann allerdings erst mit 64 Jahren und acht Monaten, da sich auch die Altersgrenzen für diese vorgezogene Altersrente für besonders langjährig Versicherte (besser bekannt als "Rente mit 63") für die Jahrgänge ab 1953 nach hinten verschieben.

Die Frage, die sich für die Modell-Arbeitnehmerin nun stellt: Kann sie mit der Kombination aus Frührente und Vollzeitjob die lebenslang niedrigere Rentenzahlung wettmachen, die sich ergibt, weil sie früher mit Abschlägen in Rente geht?