Ohne Einbußen Rente ab 63: Jetzt lohnt sich der Hinzuverdienst
Lange durften Frührentner nicht unbegrenzt hinzuverdienen, ohne dass ihre Rente gekürzt wurde. Das ist inzwischen anders – und lohnt sich tatsächlich.
Es war eine kleine Revolution: Seit 2023 gibt es neue Regeln beim Hinzuverdienst für Rentner, die es auch Frührentnern ermöglichen, zwei Einkommen zu beziehen – ungekürzte Rente plus Gehalt. Die Stiftung Warentest hat an zwei Modellfällen durchgerechnet, wie Sie Frührente und Job jetzt am attraktivsten kombinieren.
Dabei haben sich die Tester angeschaut, wie sich das Einkommen einer Besserverdienerin mit gekürzter Frührente und das eines Normalverdieners mit abschlagsfreier Frührente in den kommenden 20 Jahren entwickeln würde, wenn sie sich für eines dieser vier Szenarien entscheiden würden:
- Frührente mit komplettem Ausstieg aus dem Berufsleben direkt zu Rentenbeginn
- Vollzeitarbeit bis zum Beginn der regulären Altersrente ohne vorzeitigen Rentenbezug
- Frührente und Vollzeitjob bis zur Regelaltersgrenze
- Frührente und Teilzeitjob bis zur Regelaltersgrenze
Modellfall 1: Die Besserverdienerin
Die Beispiel-Arbeitnehmerin hat immer überdurchschnittlich verdient und bekommt 2025 6.312 Euro brutto im Monat für ihren Vollzeitjob. Netto bleiben ihr davon rund 3.824 Euro. Da sie auf 35 Beitragsjahre kommt, kann sie mit 63 Jahren im Mai 2025 die vorzeitige Altersrente für langjährig Versicherte beziehen. Allerdings muss sie als 1962 Geborene Abschläge von 13,2 Prozent auf ihre Rente hinnehmen – und zwar lebenslang. Lesen Sie hier mehr zur Rente mit 63 und den möglichen Abschlägen.
Embed
Nur wenn die Besserverdienerin mindestens 45 Jahre Beiträge in die Rentenversicherung gezahlt hätte, könnte sie abschlagsfrei in Frührente gehen. Dann allerdings erst mit 64 Jahren und acht Monaten, da sich auch die Altersgrenzen für diese vorgezogene Altersrente für besonders langjährig Versicherte (besser bekannt als "Rente mit 63") für die Jahrgänge ab 1953 nach hinten verschieben.
Embed
Die Frage, die sich für die Modell-Arbeitnehmerin nun stellt: Kann sie mit der Kombination aus Frührente und Vollzeitjob die lebenslang niedrigere Rentenzahlung wettmachen, die sich ergibt, weil sie früher mit Abschlägen in Rente geht?
Ja, durchaus. Arbeitet sie neben der Frührente so lange Vollzeit weiter, bis sie mit 66 Jahren und acht Monaten ihre Regelaltersgrenze erreicht hat, steigert sie ihr Einkommen in dieser Zeit nach Steuern und Sozialabgaben um insgesamt 53.686 Euro. Um mit einer höheren regulären Altersrente auf diese Summe zu kommen, müsste die Besserverdienerin den Berechnungen zufolge fast 88 Jahre alt werden.
Modellfall 2: Normalverdiener
Der Beispiel-Arbeitnehmer hat immer durchschnittlich verdient und bekommt 2025 4.208 Euro brutto im Monat. Anders als die Besserverdienerin erfüllt er die Voraussetzungen für eine Rente für besonders langjährig Versicherte. Das bedeutet, er kann als 1961 Geborener im November 2025 mit 64 Jahren und sechs Monaten eine Frührente ohne Abschläge beziehen (siehe Tabelle oben). Seine Nettorente beträgt dann 1.553 Euro im Monat.
Für ihn zeigt die Rechnung der "Finanztest"-Experten: Kombiniert er Arbeit und Rente, kommt er 2026 auf ein monatliches Einkommen von 3.889 Euro aus Weiterarbeit und Rente. Das sind netto 1.161 Euro mehr, als wenn er nur Gehalt und keine Rente bekäme. Erreicht er die Regelaltersgrenze ist seine vorzeitig bezogene Rente zudem höher als bei einem regulären Rentenbeginn.
Steuerliche Vorteile
Dass die Altersrente später sogar höher ausfällt, liegt nach Angaben der Experten an zwei Faktoren: Dank seiner 45 Beitragsjahre und der Möglichkeit, abschlagsfrei in Frührente zu gehen, schmälert sich seine reguläre Rente nicht. Und mit dem Hinzuverdienst sichert er sich noch die gleiche Anzahl Rentenanwartschaften, als würde er ohne Rente weiterarbeiten. Zudem bringt ihm die Frührente steuerliche Vorteile.
Weil sein Renteneintritt durch den vorzeitigen Rentenbezug zwei Jahre früher liegt, stellt er sich steuerlich besser als bei einer Regelaltersrente. "Sein steuerpflichtiger Rentenanteil ist 1 Prozentpunkt niedriger, er steigt mit jedem Jahr, den Versicherte später in Rente gehen", so die Experten der Stiftung Warentest.
Der Rentenfreibetrag stellt sicher, dass Rentner nur auf einen Teil ihrer Rente Steuern zahlen müssen. Für den Beispiel-Frührentner liegt er im Jahr 2025 bei 16,5 Prozent. Würde er erst zwei Jahre später in Rente gehen, läge er nur noch bei 15,5 Prozent – 84,5 Prozent der Rente wären dann steuerpflichtig. Bis zum Jahr 2058 sollen Neurentner 100 Prozent ihrer Bezüge versteuern. Das verfügbare Einkommen fällt dann mit 1.613 Euro um 5 Euro höher aus als bei regulärem Rentenbeginn.
Embed
Merke: Wer auf 45 Versicherungsjahre kommt und ohnehin bis zur Regelaltersgrenze weiterarbeiten möchte, sollte immer Frührente beantragen. Denn das rentiert sich allein wegen des derzeit noch bestehenden Steuervorteils.
Gut zu wissen: Auch wer bereits reguläre Altersrente bezieht, kann nebenbei hinzuverdienen. Das war schon immer möglich, ohne dass die Rente gekürzt wurde.