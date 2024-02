Das Gewinnspiel eines Privatunternehmens preist eine Zusatzrente an. Es wird in einem Schreiben verschickt, das denen der Deutschen Rentenversicherung ähnelt.

Ein Rubbellos, das zurzeit in vielen deutschen Briefkästen landet, preist eine Zusatzrentenversicherung als Hauptgewinn an. Haben auch Sie einen solchen Brief erhalten? Dann "seien Sie kritisch", warnt die Deutsche Rentenversicherung auf ihrer Webseite.

In den Schreiben werde die Chance auf eine Zusatzrente in Höhe von 50.000 Euro in Aussicht gestellt, wenn man an einem Gewinnspiel teilnimmt. Die Empfänger werden aufgefordert, sich telefonisch registrieren zu lassen.