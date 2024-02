Auch 2024 dürfen sich die 21,3 Millionen Rentner in Deutschland wieder über eine Erhöhung ihrer Bezüge freuen. Wie aus dem Rentenversicherungsbericht der Bundesregierung hervorgeht, steigen die Renten einer ersten Schätzung zufolge ab Juli 2024 bundesweit um 3,5 Prozent.

Damit würde die Erhöhung allerdings etwas geringer ausfallen als 2023. Bei der Rentenanpassung im Juli 2023 hatte es noch ein Plus von 4,39 Prozent für Rentner im Westen und 5,86 Prozent für Ruheständler im Osten gegeben.

Wie stark die Renten steigen, hängt vor allem davon ab, wie sich die Bruttolöhne entwickeln. Steigt das Einkommen der Arbeitnehmer, steigen auch die Altersbezüge der Rentner. Das liegt daran, dass die gesetzliche Rente auf dem sogenannten Umlageverfahren basiert. Wer derzeit sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, zahlt also mit seinen Rentenbeiträgen die gesetzliche Altersversorgung der aktuellen Rentner – die Beiträge werden umgelegt. Mehr zur jährlichen Rentenanpassung lesen Sie hier.

Rentenerhöhung 2024: So viel mehr Geld gibt es

Doch was bedeutet das Plus ab Juli 2024 in Euro und Cent? Die folgende Tabelle zeigt es Ihnen: