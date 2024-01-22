Für wen das gilt und wie es funktioniert Dieser Antrag erhöht Ihre Rente um 122 Euro im Monat

Für bestimmte Zeiten können Sie sich bei der gesetzlichen Rentenversicherung Beiträge gutschreiben lassen. Für wen das gilt und wie es funktioniert.

Die gesetzliche Rente fällt im Schnitt nicht besonders üppig aus. Nach Zahlen des Statistischen Bundesamts müssen mehr als sieben Millionen Rentner mit weniger als 1.250 Euro im Monat auskommen. Da dürfte jede Möglichkeit gelegen kommen, die Bezüge zu steigern.

Tatsächlich gibt es einen einfachen Weg, mehr aus Ihrer Rente herauszuholen – und das mit nur einem Antrag. Bis zu 122 Euro mehr pro Monat sind damit drin. Die Rede ist von der Anerkennung der Kindererziehungszeiten.

Was sind Kindererziehungszeiten?

Ist Ihr Kind 1992 oder später geboren, könnten Sie sich die ersten drei Jahre nach der Geburt bei der Deutschen Rentenversicherung gutschreiben lassen. Bei Mehrlingsgeburten wird die Zeit entsprechend vervielfacht.

Für früher geborene Kinder können zwei Jahre und sechs Monate auf Ihrem Rentenkonto anerkannt werden. Das ist die sogenannte Mütterrente. Sie gilt seit dem 1. Juli 2014 und führt dazu, dass Erziehungszeiten für ältere Kinder rentenrechtlich besser anerkannt werden. Bis dahin konnten sich Mütter oder Väter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, nur ein Jahr und sechs Monate Kindererziehungszeit anrechnen lassen. Die neue Bundesregierung aus Union und SPD will die Mütterrente zudem ausweiten. Sozialministerin Bärbel Bas hat dazu bereits einen ersten Gesetzentwurf vorgelegt (mehr dazu lesen Sie hier).

Gut zu wissen Neben den Kindererziehungszeiten gibt es auch Kinderberücksichtigungszeiten. Diese werden bis zum 10. Lebensjahr des Kindes gewährt und verhindern, dass Lücken im Versicherungsverlauf entstehen, wenn Eltern nach der Geburt keiner Beschäftigung nachgehen. Außerdem können auch sie die Rente steigern. Wer beispielsweise zwei Kinder unter zehn Jahren ein Jahr lang parallel erzieht, erhöht seine Rente um monatlich über 10 Euro.

Wer hat Anspruch auf Kindererziehungszeiten?

Kindererziehungszeiten kann immer nur ein Elternteil zur selben Zeit in Anspruch nehmen. Erziehen Sie Ihr Kind gemeinsam, hat grundsätzlich die Mutter Anspruch auf die Kindererziehungszeit. Soll sie der Vater erhalten, benötigt die Rentenversicherung eine gemeinsame Erklärung. Sie kann allerdings nur für maximal zwei Monate rückwirkend gelten. Das Formular können Sie hier herunterladen.

Bei gleichgeschlechtlichen Eltern erhält der leibliche Elternteil die Erziehungszeit. Sind beide Elternteile nicht die leiblichen Eltern, hat derjenige Anspruch auf die Kindererziehungszeiten, der das Kind zuerst adoptiert hat. Trifft auch das nicht zu, teilt sich die Elternzeit zu gleichen Teilen im monatlichen Wechsel auf.