Renteneintritt 1975 geboren: Wann kann ich in Rente gehen?

08.10.2025

Frau blickt auf ihr Handy (Symbolbild): Bis zur Rente fehlen noch einige Jahre. (Quelle: PeopleImages/getty-images-bilder)

Als Jahrgang 1975 steht Ihr 50. Geburtstag bald an. Bis zur Rente bleiben Ihnen da noch ein paar Jährchen. Sie haben aber verschiedene Optionen.

Das Renteneintrittsalter wird momentan schrittweise angehoben. Sind Sie 1964 oder später geboren, gilt aber: Sie müssen 67 Jahre alt sein, um abschlagsfrei in Rente gehen zu können. Sind Sie Jahrgang 1975, heißt das: Warten bis 2042.

Es gibt allerdings mehrere Möglichkeiten, um doch schon etwas früher in Rente zu gehen. Einen guten Überblick darüber, welche Optionen Sie haben, liefert der Rentenbeginnrechner der Deutschen Rentenversicherung.

Jahrgang 1975: Ein Fallbeispiel

Zur Veranschaulichung gehen wir ein Beispiel durch. Angenommen, Sie sind am 10. November 1975 geboren, sind weder schwerbehindert noch haben Sie im Bergbau gearbeitet. Der Rechner gibt Ihnen mehrere mögliche Renteneintritte aus.

Option 1: "Rente mit 63" gegen Abschlag

Den frühestmöglichen Renteneintritt datiert der Rechner auf den 1. Dezember 2038, also bereits in 14 statt erst in 18 Jahren.

Sie würden damit vier Jahre vor der regulären Altersgrenze, mit 63 Jahren, in Rente gehen. Dafür müssten Sie einen Abschlag auf Ihre monatliche Rentenzahlung von 14,4 Prozent hinnehmen.

So berechnet sich Ihr Rentenabschlag Pro Monat, den Sie vor der Regelaltersgrenze in Rente gehen, verringert sich Ihr Bezug um 0,3 Prozent. Wer also statt mit 67 vier Jahre früher, mit 63 in Rente geht, verliert 0,3 Prozent/Monat * 12 Monate/Jahr * 4 Jahre = 14,4 Prozent an Rente.

Beachten Sie: Die echte "Rente mit 63", also die ohne Abschlag, gibt es nur für die Jahrgänge 1953 oder älter. Mehr dazu lesen Sie auch in unserer wöchentlichen Rubrik "Rentenfrage".

Voraussetzung dafür, dass Sie überhaupt früher in Rente gehen können (mit Abschlag), ist, dass sich mindestens 35 Beitragsjahre auf dem Rentenkonto angesammelt haben. Dann erhält man den Status eines "langjährig Versicherten".

Angerechnet werden

Pflichtbeiträge oder Beiträge bei selbstständiger Tätigkeit,

Beiträge im Wehr-, Zivil- und Pflegedienst,

Anrechnungszeiten beim Bezug von Sozialleistungen oder

freiwillige Beiträge, wenn mindestens 18 Jahre lang Pflichtbeiträge gezahlt wurden.

Auch Kindererziehungszeiten bringen Beitragsjahre. Bei Kindern, die vor 1992 geboren wurden, gibt es pro Kind bis zu 2 Jahren und 6 Monaten auf dem Rentenkonto gutgeschrieben. Für Kinder, die ab 1992 zur Welt kamen, gibt es pro Kind bis zu drei Jahren. Lesen Sie hier, was Sie tun können, wenn Ihnen Beitragsjahre fehlen.

Option 2: In Rente nach 45 Beitragsjahren

Den zweitfrühesten Rentenbeginn datiert der Rentenbeginnrechner auf den 1. Dezember 2040. Sie wären dann 65 Jahre alt.