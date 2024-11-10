Höherer Lebensstandard Wohin auswandern mit 1.000 Euro Rente? Länder und Tipps

Von Christine Holthoff Aktualisiert am 14.10.2025 - 08:04 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Albufeira an der Algarve: Portugal bietet sich für Auswanderer mit kleiner Rente an. (Quelle: alanphillips/getty-images-bilder)

In Deutschland reicht eine Rente von 1.000 Euro kaum zum Leben. Doch es gibt Länder, in denen Sie damit deutlich besser über die Runden kommen.

Mehr als jeder vierte Rentner in Deutschland hat weniger als 1.000 Euro netto im Monat zur Verfügung, wenn man allein die gesetzliche Rente betrachtet. Vier von zehn müssen mit einem Nettoeinkommen von weniger als 1.250 Euro monatlich auskommen. Ohne weitere Ansprüche – etwa aus Betriebsrenten oder Einkünften des Partners – wäre der Lebensunterhalt nur schwer zu stemmen.

Während man durch einen Umzug nach Österreich und insbesondere in die Schweiz eher draufzahlt als spart, gibt es zahlreiche andere Ziele, in denen es sich auch mit kleinem Budget gut leben lässt. Wir zeigen, wo Sie es sich auch mit Mini-Rente gut gehen lassen können.

Beliebte Ziele in Europa

Für viele Rentner zählt nicht nur das Finanzielle, auch ein mildes Klima ist ein Argument. Das findet sich etwa ganz im Westen Europas, in Portugal und Spanien. Eine Auswertung des Statistischen Bundesamts auf Basis von Daten der Weltbank für das Jahr 2021 zeigt, dass die Lebenshaltungskosten in beiden Ländern niedriger sind als in Deutschland – in Portugal um 14 Prozent und in Spanien um 11 Prozent. Nicht in der Berechnung enthalten sind Wohnungsmieten.

Insbesondere wer in kleinere Städte und ländliche Gebiete außerhalb der Touristenzentren zieht, dürfte mit 1.000 Euro im Monat gut auskommen. Noch komfortabler ist das Rentnerleben, wenn Sie gen Osten auswandern. In Bulgarien müssen Sie für Ihren Lebensunterhalt 42 Prozent weniger Geld aufwenden als in Deutschland. In Rumänien sparen Sie im Vergleich 46 Prozent und in Georgien leben Sie sogar 60 Prozent günstiger.

Fernere Ziele

Wer nicht zwingend in Europa bleiben möchte, für den könnte Malaysia interessant sein. Mit 1.000 Euro genießen Rentner dort einen hohen Lebensstandard. Die Ausgaben für Güter wie Nahrungsmittel, Kleidung, Transport und Kommunikation liegen nach den Daten des Statistischen Bundesamts 52 Prozent unter jenen in Deutschland. Weitere Argumente sind die multikulturelle Gesellschaft und eine gute medizinische Versorgung.

