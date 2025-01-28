Grundsicherung So hoch ist Ihre Rente, wenn Sie nie gearbeitet haben

Von t-online , cho Aktualisiert am 13.09.2025 - 13:47 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Rentnerin am Schreibtisch (Symbolbild): Wer keinen Rentenanspruch erarbeitet hat, dem hilft der Staat. (Quelle: skynesher/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wer nie gearbeitet hat, kann keine eigene Altersrente erwarten, erhält aber unter Umständen Grundsicherung. So hoch fällt die Leistung in der Regel aus.

In Deutschland basiert die gesetzliche Rente grundsätzlich auf den eigenen Beiträgen zur Rentenversicherung. Doch was passiert, wenn Sie nie in die Rentenkasse eingezahlt haben, etwa aufgrund von Krankheit, Arbeitslosigkeit oder familiären Verpflichtungen?

In diesem Fall springt der Sozialstaat ein. Wir erklären, auf welche Unterstützung Sie hoffen können, welche Voraussetzungen gelten und wie hoch die Hilfe ausfällt.

Video | Geld im Alter reicht nicht aus: "Wir gehen beide noch arbeiten" Player wird geladen Quelle: t-online

Nie gearbeitet, trotzdem Rente?

Ohne eigene Einzahlungen in die Rentenversicherung entstehen grundsätzlich keine Ansprüche auf die reguläre Altersrente. Die gesetzliche Rentenversicherung funktioniert nach dem Prinzip der Beitragsfinanzierung: Nur wer während seines Lebens mindestens fünf Jahre lang Beiträge einzahlt, sammelt sogenannte Entgeltpunkte, die die Höhe der späteren Rente bestimmen (mehr dazu hier).

Eine Ausnahme gilt für Ehepartner, die durch einen Versorgungsausgleich bei einer Scheidung anteilig Ansprüche aus der Rentenversicherung des Ex-Partners erhalten können. Auch hier hängt die Höhe jedoch von den eingezahlten Beiträgen des Ex-Partners ab. Wie der Versorgungsausgleich genau funktioniert, lesen Sie hier.

Rente ohne Arbeit? Anspruch auf Grundsicherung im Alter

Wenn Sie keine oder nur eine sehr geringe Rente beziehen, greift in Deutschland die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese Leistung wird aus Steuermitteln finanziert und soll das Existenzminimum sichern.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung sollten Sie prüfen lassen, ob Sie Anspruch auf Grundsicherung haben, wenn Ihr gesamtes Einkommen unter 1.062 Euro im Monat liegt. Beachten Sie aber: Das Sozialamt berücksichtigt auch das Einkommen Ihres Ehe- oder eingetragenen Lebenspartners.

Video | "Hunderttausende Euro" – Deutsche verraten ihre Spargeheimnisse Player wird geladen Quelle: t-online

Zum Einkommen zählen neben Erwerbseinkommen, Renten und Pensionen unter anderem auch Mieteinnahmen, Krankengeld und Zinsen. Zum Teil gibt es Freibeträge. Gar nicht berücksichtigt werden etwa der Grundrentenzuschlag, Pflegegeld und bis zu 250 Euro aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit. Besitzen Sie Vermögen, müssen Sie dieses zunächst aufbrauchen, bevor Sie Grundsicherung in Anspruch nehmen können (mehr dazu hier).

Gut zu wissen Haben Ihre Kinder ein Bruttojahreseinkommen von über 100.000 Euro, können Sie von Leistungen ausgeschlossen sein. Denn dann sind Ihre Kinder Ihnen gegenüber unterhaltspflichtig.

t-online-Assistent Erhalten Sie Antworten aus Tausenden t-online-Artikeln. Wie erhöht ein Antrag die Rente um 122 Euro? Wie berechnet sich die Rentenhöhe in Deutschland? Drohen Abschläge bei Rente mit 63 trotz 45 Arbeitsjahren? 0 /150 Antworten können Fehler enthalten und sind nicht redaktionell geprüft. Bitte keine personenbezogenen Daten eingeben. Mehr Informationen. Bei Nutzung akzeptieren Sie unsere Datenschutzhinweise sowie unsere t-online-Assistent Nutzungsbedingungen.

Für Rente nie gearbeitet: Höhe der Grundsicherung im Alter