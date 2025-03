Wichtige Änderungen für Rentner im März: Rentenerhöhung 2025 wird verkündet

Änderung für Rentner im März: Rentenerhöhung 2025 tritt erst im Juli in Kraft

Die Bekanntmachung ist in Deutschland zwar von erheblicher Bedeutung, da die Rentenerhöhung in Euro und Cent sowie in der prozentualen Höhe angegeben wird. Allerdings tritt sie erst am 1. Juli 2025 in Kraft und beeinflusst die Rentenhöhe für die darauffolgenden Monate, sodass Rentnerinnen und Rentner erst dann mit den höheren Bezügen rechnen können.