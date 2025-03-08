Aktivrente Als Rentner weiterarbeiten – mit diesem Bonus lockt Merz



Von Sara Zinnecker , Christine Holthoff Aktualisiert am 01.09.2025

Auch Rentner sollen mehr arbeiten. Union und SPD wollen dafür die Aktivrente einführen. Was das CDU-Konzept bringt und wo der Haken ist.

Die CDU wünscht sie sich schon lange, nun soll sie Wirklichkeit werden: die Aktivrente. Die Idee dahinter: Wer das gesetzliche Rentenalter erreicht und freiwillig weiterarbeitet, soll bis zu 2.000 Euro pro Monat (24.000 Euro im Jahr) steuerfrei verdienen dürfen. Der Steuerfreibetrag würde sich damit also in etwa verdoppeln. Starten soll die Aktivrente bereits zum 1. Januar 2026.

Union und SPD wollen damit Anreize schaffen, mehr Menschen länger im Erwerbsleben zu halten, ohne es zwingend vorzugeben. Denn das reguläre Renteneintrittsalter möchte Schwarz-Rot nicht erhöhen. Ziel ist es, die Rentenversicherung zu entlasten und, gestützt durch ein höheres Wirtschaftswachstum, ein stabiles Rentenniveau zu sichern.

Die Aktivrente soll doppelt wirken: Wer später in Rente geht, bezieht nicht nur später Leistungen, sondern zahlt auch länger in die gesetzliche Rentenversicherung ein. So stehen mehr Mittel zur Verfügung, um die Ansprüche der wachsenden Zahl an Rentnern zu finanzieren.

Gut zu wissen Die gesetzliche Rente in Deutschland basiert auf dem Umlageverfahren. Das bedeutet, dass die Beiträge der aktuell Erwerbstätigen direkt zur Finanzierung der Renten der heutigen Rentner verwendet werden. Dieses System hat in der Vergangenheit funktioniert, gerät jedoch zunehmend unter Druck, weil die Zahl der Beitragszahler sinkt, während die Zahl der Rentner steigt.

Flankiert werden soll die Aktivrente von der Aufhebung des sogenannten Vorbeschäftigungsverbots. Das erleichtert es Angestellten im Rentenalter, zu ihrem bisherigen Arbeitgeber zurückzukehren, da sie dort auch befristet weiterarbeiten können. Bisher ist das ohne nachvollziehbaren Grund nicht erlaubt. Die Idee ist bereits Teil des Rentenpakets, das auch die Ausweitung der Mütterrente und die Festschreibung des Rentenniveaus enthält.

Was würde die Aktivrente für den Geldbeutel bedeuten?

Kurz gesagt: Wer über das Renteneintrittsalter hinaus weiterarbeitet, müsste dank der Aktivrente auf einen fast doppelt so großen Anteil seines Einkommens keine Einkommensteuer zahlen. Da der Grundfreibetrag 2026 voraussichtlich bei 12.348 Euro im Jahr liegen wird und damit bei 1.029 Euro im Monat, könnten Menschen im Rentenalter also monatlich 971 Euro mehr verdienen als "normale" Arbeitnehmer, ohne dass darauf Steuern fällig werden.

Tobias Hentze, Ökonom am Institut der deutschen Wirtschaft (IW), schätzt, dass die Entlastung durch die Aktivrente bei einer Größenordnung von insgesamt 2,5 Milliarden Euro im Jahr liegen könnte. Im Bundeshaushalt für 2026 sind hingegen nur Mindereinnahmen von 900 Millionen Euro wegen der Aktivrente eingeplant.

Schon heute gibt es finanzielle Anreize, um Menschen über das Rentenalter hinaus in Arbeit zu halten. Pro Monat, den Sie länger als Ihre Regelaltersgrenze beschäftigt bleiben, ohne Rente zu beziehen, erhöhen sich die Bezüge um 0,5 Prozent – zusätzlich zum Mehr an Rentenansprüchen, die Sie allein aufgrund der Weiterarbeit sammeln.

Experten sehen die Aktivrente kritisch