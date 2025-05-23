Während Frauen im Westen Ende 2023 durchschnittlich 851 Euro Rente im Monat überwiesen bekamen, gingen auf dem Konto von Frauen im Osten 1.212 Euro ein. Die Statistik erklärt auch, warum: Frauen im Osten kamen im Schnitt auf 42 Beitragsjahre, Frauen im Westen nur auf 30. Und sie erarbeiteten sich in der Zeit auch noch mehr Rentenpunkte pro Jahr – 0,83 im Vergleich zu 0,74 in den alten Bundesländern.

Anders gesagt: Rentnerinnen im Westen haben weniger lange sozialversicherungspflichtige Jobs ausgeübt als Rentnerinnen im Osten und außerdem etwas weniger für ihre Tätigkeiten verdient. Ein Grund liegt in den deutlich besseren Betreuungsmöglichkeiten in der ehemaligen DDR. Dort war es normal, als Frau in Vollzeit zu arbeiten, während in der alten Bundesrepublik noch stärker das traditionelle Rollenbild vorherrschte – der Mann schafft das Geld heran, die Frau kümmert sich um Haushalt und Kinder.

Im Endeffekt mag die Rechnung für ein Paar zwar aufgehen, Rentenansprüche springen für Frauen bei diesem Modell aber nicht herum. Denn die Höhe der eigenen Rente hängt davon ab, wie viel man im Laufe seines Erwerbslebens verdient. Dabei gilt: Verdienen Sie in einem Jahr exakt so viel wie der Durchschnitt aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, erhalten Sie genau einen Rentenpunkt.

Aktuell liegt der Durchschnittsverdienst bei 50.493 Euro brutto. Verdienen Sie nur die Hälfte davon, gibt es 0,5 Rentenpunkte. Haben Sie gar kein eigenes Einkommen, füllt sich auch Ihr Punktekonto nicht. Ein Rentenpunkt ist ab 1. Juli 2025 40,79 Euro wert. Haben Sie also zum Beispiel 40 Rentenpunkte gesammelt, würde die reguläre Altersrente derzeit 1.631,60 Euro brutto betragen (40 x 40,79 Euro) – Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und Steuern gehen noch ab.

Ist das gesetzliche Rentensystem frauenfeindlich?

Nein. Das gesetzliche Rentensystem folgt bei der Berechnung der Rente klaren Regeln, die für alle Versicherten gleichermaßen gelten. Es hält andersherum sogar eine Art Bonbon für Frauen bereit: Denn für Kindererziehungszeiten zahlt der Bund Beiträge an die Rentenversicherung, obwohl in dieser Zeit keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wird. Es wird dabei so getan, als würden die Versicherten – in der Regel Frauen – in dieser Zeit so viel verdienen wie der Durchschnitt. Sie erhalten also pro Jahr und Kind einen Rentenpunkt.

Für Frauen, deren Kinder nach 1992 geboren sind, sind dabei drei Rentenpunkte pro Kind möglich. Für Mütter früher geborener Kinder nur 2,5. Das will die neue Bundesregierung mit der sogenannten Mütterrente III angleichen (mehr dazu hier). Zudem gibt es weitere gesetzliche Regeln, die die Leistung der Kindererziehung anerkennen – etwa der sogenannte Versorgungsausgleich, wenn sich Paare scheiden lassen. Dabei werden Rentenansprüche, die Sie während Ihrer Ehe oder eingetragenen Lebenspartnerschaft erworben haben, fair unter den ehemaligen Partnern geteilt. Lesen Sie hier, wie der Versorgungsausgleich genau funktioniert.