Gut zu wissen

Rentner müssen aktuell noch nicht ihre komplette Rente versteuern. Der Rentenfreibetrag legt fest, wie viel Prozent der Rente steuerfrei bleiben. Der Betrag richtet sich nach dem Jahr, in dem jemand in Rente geht. Für Renten, die 2025 beginnen, liegt der Freibetrag zum Beispiel bei 16,5 Prozent – 83,5 Prozent der Rente sind also steuerpflichtig. Bis 2058 sinkt der Rentenfreibetrag auf null. Lesen Sie hier mehr dazu, wie die Rentenbesteuerung funktioniert.