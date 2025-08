Rente verursacht die größten Kosten im Haushalt

127,8 Milliarden Euro überweist der Staat der Rentenkasse in diesem Jahr. 2029 sollen es 154,1 Milliarden Euro sein. Der Bundesrechnungshof weist in einem gerade veröffentlichten Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags darauf hin, woher die steigenden Ausgaben unter anderem rühren. Darin heißt es: "Im Gesetzentwurf des BMAS zur Stabilisierung des Rentenniveaus und zur vollständigen Gleichstellung der Kindererziehungszeiten ist unter anderem vorgesehen, das derzeit gültige Rentenniveau von 48 Prozent bis zum Jahr 2031 beizubehalten. Dieses Vorhaben wird die Ausgaben der Rentenversicherung weiter erhöhen und den Bundeshaushalt zusätzlich belasten." Im Arbeitsministerium bewegt sich also in der Tat etwas. Aber nicht in Richtung Sparen.