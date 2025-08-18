Bewertung: Fallen die Abschläge höher aus, zahlt die Rentenversicherung den langjährig Versicherten geringere Renten. Die Maßnahme würde also sofort die Ausgaben senken. Gleichzeitig könnten die höheren Abzüge dazu führen, dass weniger Menschen die frühere Rente in Anspruch nehmen oder das erst später tun als bisher. Schließlich reduzieren sich die Abschläge mit jedem Monat, den man später in Rente geht. Auch die Einnahmen der Rentenversicherung würden dadurch höher ausfallen, weil Menschen länger einzahlen würden.

Abschlagsfreie Frührente abschaffen

Neben der Rente für langjährig Versicherte gibt es noch die Rente für besonders langjährig Versicherte. Diese war mal ab 63 Jahren möglich und hieß daher auch "Rente mit 63". Inzwischen liegt die Altersgrenze höher und steigt noch weiter, bis sie für alle Jahrgänge ab 1964 bei 65 Jahren liegt. Weitere Voraussetzung sind mindestens 45 Beitragsjahre. Wer das schafft, kann vorzeitig in Rente gehen, ohne Abschläge in Kauf nehmen zu müssen.

Die Wirtschaftsweisen würden diese Rentenart gerne komplett abschaffen. "Sie hilft den Falschen. Stark belastete Arbeitnehmer wie Dachdecker oder Krankenschwestern erreichen oft gar keine 45 Beitragsjahre", sagte die Vorsitzende des Sachverständigenrats, Monika Schnitzer, der "Rheinischen Post". Im Koalitionsvertrag ist jedoch ausdrücklich vereinbart, an der "Rente mit 63" nicht zu rütteln.

Bewertung: Untersuchungen zeigen, dass die abschlagsfreie Frührente tatsächlich eher von Menschen genutzt wird, die es sich leisten können und keine gesundheitlichen Probleme haben. Zudem gehen deutlich mehr Menschen auf diese Art in Rente als bei ihrer Einführung angenommen. So gehen dem System wertvolle Arbeitskräfte und Beitragszahler verloren. Zudem ist fraglich, wie sinnvoll es ist, einen Anreiz für eine frühere Rente zu setzen, wenn man Menschen mit der Aktivrente gleichzeitig zur Weiterarbeit bewegen will.

Witwenrente abschaffen

Auch die Witwenrente kann in den Augen der Wirtschaftsweisen verschwinden. "Unter Anreizaspekten wäre es gut, wenn die Witwenrente wegfällt", bekräftigte Werding, was der Sachverständigenrat bereits in einem früheren Jahresgutachten formuliert hatte. "Frauen können heute für sich selbst sorgen."

Bewertung: Eine solche Reform bräuchte viel Vorlauf und würde erst für Ehen ab einem bestimmten Stichtag gelten. Die Abschaffung der Witwenrente könnte das System also erst langfristig entlasten.

Renten mit der Inflation steigen lassen

Zum 1. Juli eines jeden Jahres steigen in der Regel die Renten. Wie stark, richtet sich vor allem danach, wie sich die Löhne entwickelt haben. Nach Ansicht der Wirtschaftsweisen Grimm sollten die Bestandsrenten hingegen nur noch mit der Inflation steigen.

Bewertung: Nach Jahren der hohen Inflation hat sich die Teuerungsrate inzwischen dort eingependelt, wo die Europäische Zentralbank (EZB) sie haben möchte. Nach jüngsten Zahlen des Statistischen Bundesamtes lag sie im Juli 2025 voraussichtlich bei 2,0 Prozent. Die letzte Rentenerhöhung fiel mit einem Plus von 3,74 Prozent hingegen deutlich höher aus. Im Schnitt würde die Rentenversicherung durch eine solche Änderung also ihre Ausgaben reduzieren, ohne dass Rentner allzu harte Einbußen hätten.

Boomer-Soli

Dieser Vorschlag stammt vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) und kam bei vielen Älteren nicht gut an. Die Forscher schlugen vor, mit dem Boomer-Soli eine Sonderausgabe auf Alterseinkünfte reicher Rentner zu erheben, um niedrige Renten zu entlasten. Eine Umverteilung innerhalb der Rentengeneration also.

Bewertung: Der Boomer-Soli trägt zwar die Boomer-Generation im Namen, würde aber genauso für alle nachfolgenden Generationen gelten. Durch die Sonderabgabe würde von oben nach unten verteilt, von wohlhabend zu bedürftig. Das wäre gerechter, als allein die Jüngeren für alle Älteren zahlen zu lassen. Zudem schafft ein solcher Soli überhaupt erst Gerechtigkeit, da es die wohlhabendsten Rentner sind, die am längsten Rente beziehen – und damit am stärksten vom System profitieren.

Beitragsbemessungsgrenze anheben

Immer mal wieder genannt wird auch eine stärkere Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenversicherung. Diese bestimmt, bis zu welcher Höhe Ihres Einkommens Sie Beiträge zahlen müssen.

Bewertung: Würden Gutverdiener auf einen größeren Teil Ihres Gehalts Rentenbeiträge zahlen, bescherte das der Rentenversicherung zwar direkt mehr Einnahmen, sie müsste diesen Einzahlern aber langfristig auch höhere Renten auszahlen. Zudem würden auch die jährlichen Rentenanpassungen höher ausfallen.

Mehr Steuerzuschüsse

Sozialverbände und Gewerkschaften fordern höhere Zuschüsse aus Steuermitteln, um sogenannte versicherungsfremde Leistungen vollständig zu decken. Das sind Leistungen, die die Rentenversicherung an Menschen zahlt, die für diesen speziellen Rentenanspruch zuvor keine oder nur teilweise Beiträge eingezahlt haben. Daher nennt man sie auch nicht beitragsgedeckte Leistungen. Dazu gehören zum Beispiel Rentenansprüche für Zeiten von Kindererziehung oder Berufsausbildung.

Der Bund zahlt für diese Leistungen bereits Zuschüsse an die Rentenkasse, allerdings nicht komplett. So hat die Rentenversicherung geschätzt, dass sie im Jahr 2023 bis zu 124,1 Milliarden Euro für nicht beitragsgedeckte Leistungen ausgegeben hat. Die Bundeszuschüsse betrugen in diesem Jahr hingegen nur 84,3 Milliarden Euro. Der Rest wird also nicht von der Allgemeinheit, sondern von den Beitragszahlern getragen.

Bewertung: Steuerzuschüsse, die die versicherungsfremden Leistungen komplett decken, wären gerecht und würden die Beitragszahler entlasten. Allerdings steht auch der Bundeshaushalt unter Druck. Dieser würde durch die Maßnahme weiter steigen. Zudem gibt es bisher keine allgemein anerkannte Definition, was genau zu den versicherungsfremden Leistungen zählt.

Höhere Beiträge

Soll das Rentenniveau nicht sinken und wird auch sonst keine der oben genannten Sparmaßnahmen umgesetzt, müssen die Beiträge steigen. Und das tun sie auch. Ab 2027 soll sich der Beitragssatz von heute 18,6 auf 18,8 Prozent erhöhen – etwas mehr als erwartet. 2035 könnte er bereits bei 22,3 Prozent liegen.

Bewertung: Höhere Rentenbeiträge sind keine Maßnahme, die jemand fordert, sondern die unausweichliche Folge fehlender Reformen. Da sie sich auf die Arbeitskosten durchschlagen, sind sie nicht nur eine Belastung für jeden Beitragszahler, sondern auch für die Konjunktur. Das gilt umso mehr, da sich auch die Beiträge in den anderen Sozialversicherungen erhöhen werden.

Rentenkommission ab 2026