Einige Neuerungen für Rentner Diese Änderungen bei der Rente kommen im September

Von t-online , MST Aktualisiert am 31.08.2025 - 03:56 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Rentner erledigt Einkäufe: Die Änderungen bei der Rente betreffen unter anderem auch die Rentenerhöhung 2025. (Archivbild) (Quelle: Jelena Stanojkovic/getty-images-bilder)

Auch im September kommt es zu Neuerungen für Rentner. Monumentale Änderungen bei der Rente sind es allerdings nicht. Einige wichtige Informationen sind dennoch dabei.

Der September bringt bei der Rente in Deutschland wieder einige Änderungen, die für Millionen Rentnerinnen und Rentner wichtig sind. Die Neuerungen im kommenden Monat betreffen unter anderem die Rentenerhöhung, die Stabilisierung der Pflegebeiträge und jene Menschen, die die Möglichkeit haben, erstmals in Rente zu gehen.

Hinzu kommen Informationen zum Zuschlag für Erwerbsminderungsrentner, der nur noch wenige Monate extra ausgezahlt wird, sowie das Auszahlungsdatum der gesetzlichen Rente und eine Erinnerung, was zu tun ist, falls die Abgabefrist für die Steuererklärung 2024 verpasst wurde.

Änderungen im September: Rentenerhöhung vollständig ausgezahlt

Zu Jahresbeginn wurde der Pflegebeitrag von 3,4 Prozent auf 3,6 Prozent für Eltern und 4,0 für Kinderlose erhöht. Der rückwirkende Nachschlag bei der Pflegeversicherung für Januar bis Juni wurde im Juli und August erhoben. Ab September 2025 erfolgt der Abzug regulär und ohne Nachzahlungen direkt über die Rentenzahlung. Wer den neuen Zahlbetrag kontrollieren möchte, sollte die Abrechnungen der Rentenversicherung prüfen.

Dies wirkt sich positiv auf die Rentenerhöhung von 3,74 Prozent aus, die seit Juli 2025 offiziell gilt. Denn ab September kommt die Erhöhung vollständig bei allen Rentnerinnen und Rentnern an. Aktuell liegt der Rentenwert bundesweit bei 40,79 Euro pro Entgeltpunkt. Nun bekommt ein Rentner, der beispielsweise 1.500 Euro brutto erhielt, ab September rund 1.556 Euro. Abzüglich der regulären Abgaben bleibt dieser Betrag ab dem kommenden Monat konstant.

Video | Geld im Alter reicht nicht aus: "Wir gehen beide noch arbeiten" Player wird geladen Quelle: t-online

Separater Rentenzuschlag für Erwerbsminderungsrentner

Weiterhin erhalten jene Rentnerinnen und Rentner, die zwischen 2001 und 2018 eine Erwerbsminderungsrente beantragt haben, einen Rentenzuschlag von bis zu 7,5 Prozent der eigenen Nettorente. Noch erfolgt die Auszahlung separat. Der Zuschlag erreicht die Rentner normalerweise zwischen dem 10. und 20. September.

Ab Dezember kommt es dann zu einer Änderung. Der Zuschlag wird dann automatisch in die monatliche Rente integriert und nicht mehr separat ausgezahlt.

Drei Millionen betroffen: Rentenzuschlag wird neu berechnet – Erstattung möglich

Steuererklärung für Rentner: Fristen für 2024 laufen ab

Zudem sollten steuerpflichtige Rentner, die noch keine Steuererklärung für 2024 abgegeben haben, im September dringend tätig werden. Zwar ist die Abgabefrist für Pflichtveranlagte ohne Beratung bereits am 31. Juli 2025 abgelaufen. Um Zuschläge und Schätzungen zu vermeiden, sollten verspätete Abgaben im kommenden Monat nachgeholt werden.

Frist für private Krankenversicherung endet