Von t-online , cho Aktualisiert am 09.09.2025 - 11:36 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Älteres Paar betrachtet ein Schreiben (Symbolbild): In Österreich will die Regierung den Inflationsausgleich für Rentner einschränken. (Quelle: Hirurg/getty-images-bilder)

In Österreich sollen Pensionen nicht mehr vollständig an die Inflation angepasst werden, viele Rentner müssten auf Kaufkraft verzichten. Ein Vorbild für Deutschland?

Rentner in Österreich sind in Aufruhr: Erstmals seit Jahren sollen die Altersbezüge nicht vollständig an die Inflation angepasst werden. Wie der "Standard" berichtet, ringt die Regierung in Wien um ein Sparpaket. Die Senioren sollen dazu ihren Beitrag leisten. Dabei gilt eigentlich ein gesetzlicher Anspruch auf vollen Ausgleich der Teuerung, die in Österreich aktuell 2,7 Prozent beträgt.

Angesichts knapper Staatsfinanzen soll es den vollen Ausgleich nur noch bis zu einer Grenze von rund 2.500 Euro brutto monatlich geben – so zumindest der Vorschlag der sozialdemokratischen SPÖ, die eine Koalition mit der konservativen ÖVP und den liberalen Neos bildet. Das hieße: Wer weniger Rente bezieht, bekommt die komplette Erhöhung erstattet. Wer mehr erhält, soll stattdessen nur eine Einmalzahlung von 67,50 Euro bekommen. Laut Schätzungen spart der Staat so rund 300 Millionen Euro.

Etwa 62 Prozent der österreichischen Rentner würden den vollen Inflationsausgleich erhalten. Der Rest wäre von einem Kaufkraftverlust betroffen. Seniorenvertreter protestieren bereits heftig. Auch Ökonomen warnen, dass eine dauerhafte Staffelung das Versicherungsprinzip aushöhlen könnte. Denn wer mehr eingezahlt hat, profitiert nicht mehr entsprechend.

Ähnliche Rentendebatte auch in Deutschland

Auch in Deutschland gibt es Überlegungen, wohlhabendere Rentner stärker in die Pflicht zu nehmen, um das Rentensystem zu entlasten. So brachte kürzlich das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) einen Boomer-Soli ins Spiel. Auch die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, regte bereits an, innerhalb der Rentnergeneration umzuverteilen. Sie schlug vor, dass Renten nicht mehr so stark steigen wie die Löhne und besonders hohe Renten gedeckelt werden. Ihr Vorschlag ähnelt damit den aktuellen Plänen in Österreich.

Auch der ehemalige SPD-Chef Sigmar Gabriel schlug jüngst vor, Renten künftig nur noch im Rahmen der Inflation steigen zu lassen. Dies würde bedeuten, "dass kein Rentner weniger hat, aber auch nicht mehr. Einfach, weil die jungen Leute das nicht bezahlen können", sagte Gabriel der "Bild am Sonntag".

So funktioniert die Rentenanpassung in Deutschland

Aktuell werden Renten in Deutschland automatisch an die Lohnentwicklung angepasst, nicht an die Inflation. Maßgeblich ist dafür die Lohnentwicklung des Vorjahres. Zum 1. Juli 2025 stiegen die Renten deshalb um 3,74 Prozent – deutlich mehr als die damalige Inflation von rund 2,0 Prozent. Ziel ist es, dass Rentner an der allgemeinen Wohlstandsentwicklung teilhaben.