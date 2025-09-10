t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomeWirtschaft & FinanzenRatgeberAltersvorsorgeGesetzliche Rente

Rente: Norwegen bietet Rentnern besten Ruhestand – auch Deutschland top

Thema
Altersvorsorge
Tipps & Möglichkeiten zur privaten VorsorgeRententipps und Möglichkeiten zur privaten VorsorgeAltersvorsorge
Startseite Wirtschaft & Finanzen
Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextEdeka-Mitarbeiter tot in Kühlkammer
TextPutin-Partner schießt wohl Drohnen ab
TextMercedes meldet Reichweiten-Sensation
TextVerwirrung um Stefan Raab
TextWetterdienst warnt vor neuen Unwettern

"Global Retirement Index"
In diesem Land leben Rentner am besten

Von t-online, cho
10.09.2025 - 13:16 UhrLesedauer: 2 Min.
Bergen in Norwegen: Das skandinavische Land punktet unter anderem mit einer sehr guten Gesundheitsversorgung.Vergrößern des Bildes
Bergen in Norwegen: Das skandinavische Land punktet unter anderem mit einer guten Gesundheitsversorgung. (Quelle: Elena-studio/getty-images-bilder)
News folgen

Wo lässt es sich im Alter gut leben? Ein weltweiter Vergleich zeigt die besten Länder für Rentner. Auch Deutschland mischt vorne mit.

Viele Menschen fragen sich, wo es sich im Alter am besten leben lässt. Eine aktuelle Untersuchung liefert Antworten: Der "Global Retirement Index 2025" des Vermögensverwalters Natixis Investment Managers vergleicht 44 Länder und misst, wie gut diese in der Lage sind, ihren Bürgern einen auskömmlichen und qualitativ hochwertigen Ruhestand zu bieten.

Loading...

Das Ergebnis: Vor allem kleine, wohlhabende Staaten sichern ihren Bürgern einen besonders sorgenfreien Ruhestand. Doch auch Deutschland kann sich sehen lassen.

Norwegen zurück an der Spitze

Norwegen belegt in diesem Jahr Platz 1 des Rankings – zum wiederholten Mal seit der Einführung des Index 2012. Ausschlaggebend sind starke Werte bei der Gesundheitsversorgung, eine geringe Arbeitslosigkeit und vergleichsweise hohe Einkommensgleichheit. Damit hat das Land die Schweiz verdrängt, die 2024 noch vorne lag und auch bei deutschen Auswanderern beliebt ist.

Auf Platz 2 folgt Irland, das sich dank sinkender Inflation und einem stabilen wirtschaftlichen Umfeld deutlich verbessert hat. Die Schweiz rutscht auf Rang 3, bleibt aber weiterhin unter den zuverlässigsten Ländern für eine sichere Rente.

Deutschland unter den Top Ten

Für große Länder ist es deutlich schwieriger, in die Spitze vorzustoßen. Hohe Staatsschulden, größere Ungleichheit und komplexere Sozialsysteme sind Hindernisse. Umso bemerkenswerter ist es, dass Deutschland auf Rang 8 steht – und damit als einziges großes Land unter den Top Ten.

Deutschland punktet vor allem bei materiellem Wohlstand (geringe Arbeitslosigkeit, solide Einkommen) und legt auch im Gesundheitsbereich zu. Schwächer sieht es beim Teilindex Finanzen im Ruhestand aus: Ein ungünstiges Verhältnis von Rentnern zu Erwerbstätigen und hohe Abgaben belasten die Bewertung. Deutschland diskutiert daher aktuell, wie sich das Rentensystem reformieren lässt.

Die Top-10-Länder im Überblick

  1. Norwegen
  2. Irland
  3. Schweiz
  4. Island
  5. Dänemark
  6. Niederlande
  7. Australien
  8. Deutschland
  9. Luxemburg
  10. Slowenien

Große Länder kämpfen mit Herausforderungen

Neben Deutschland schneiden die anderen großen Industrienationen deutlich schlechter ab: Das Vereinigte Königreich landet auf Rang 14, Kanada auf Platz 20, die USA belegen den 21. Rang, und Südkorea liegt auf Platz 22. Hauptprobleme sind hohe Ungleichheit, schwächere soziale Netze und eine höhere Verschuldung.

Unabhängig vom Wohnort fühlen sich viele Menschen unsicher, was ihre Altersvorsorge betrifft. Laut einer begleitenden Umfrage sagen 46 Prozent der Befragten, dass es "ein Wunder brauche", um eine sichere Rente zu erreichen. Besonders die Inflation belastet: Zwei Drittel der Menschen sparen weniger, weil die Lebenshaltungskosten steigen.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
DeutschlandEinkommenInflationIrlandNorwegenRenteSchweiz
Themen A bis Z
Rentenhöhe
2.000 Euro Rente2.500 Euro Rente3.000 Euro Rente
Rente
Rente steuerfrei nach Rentenerhöhung60 Prozent WitwenrenteWitwenrente und eigene RenteBürgergeld für RentnerRentensplitting statt WitwenrenteWitwenrenteWitwenrente und EinkommenBetriebsrente versteuern
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom