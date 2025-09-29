Immer mehr Kindergeld geht ins Ausland

Rentner am Meer (Symbolbild): Einige wichtige Änderungen und Meldungen bestimmen den Oktober. (Quelle: Michael Bihlmayer/imago-images-bilder)

Für Rentner kommt es auch im Oktober zu einigen Änderungen. Die Neuerungen und wichtigsten Informationen bei der Rente für den Monat im Überblick.

Hinzu kommen noch einige Informationen zum Auszahlungstermin der Rente im Oktober und zur bevorstehenden Änderung bei der Erwerbsminderungsrente im kommenden Jahr.

Änderungen für Rentner: Falschmeldung zur Auszahlung der Rente im Oktober

Kürzlich war auf verschiedenen Internetportalen und in den sozialen Medien die Nachricht zu finden, dass die Rentenzahlungen ab Oktober ausbleiben würden. Der angebliche Grund: die Einführung einer neuen EU-Richtlinie für Zahlungsdienste.

Die Deutsche Rentenversicherung stellt allerdings klar: Diese Meldung über nicht ausgezahlte Renten im Oktober ist eine Falschbehauptung.

Banken mit neuer Überweisungsregel

Die Banken führen die neue Überweisungsregel im Oktober ein, um Betrügereien zu erschweren und die Sicherheit bei Onlinezahlungen zu stärken. Ab Oktober 2025 kommt deshalb die EU-Zahlungsrichtlinie PSD3 (Payment Services Directive 3). Sie verpflichtet die Geldinstitute, zu überprüfen, ob eine IBAN-Kontonummer mit dem Namen des Zahlungsempfängers exakt übereinstimmt.

Für Einzelüberweisungen wird die Richtlinie PSD3 verpflichtend eingeführt. Kunden, die keine privaten Verbraucher sind – etwa Unternehmen oder Behörden – können bei Sammelüberweisungen jedoch entscheiden, ob eine IBAN-Namensprüfung vorgenommen werden soll.

Welche Auswirkungen hat die neue Überweisungsregel für die Rentenauszahlung?

Was bedeutet die Einführung der neuen EU-Regel aber für die Rentenauszahlung? Im Grunde ändert sich für Rentnerinnen und Rentner nichts. Sie sind von dieser Prüfung nicht betroffen, denn die Deutsche Rentenversicherung hat im Rahmen des vorgesehenen Opt-Out-Verfahrens entschieden, bei den Rentenzahlungen auf die IBAN-Namensprüfung zu verzichten. Somit werden ab Oktober die Renten wie gewohnt überwiesen, auch wenn es kleinere Abweichungen in der Namensschreibung geben sollte.

Änderung für Rentner: Überweisungen prüfen

Während die neue Prüfung von Onlineüberweisungen keine Auswirkungen auf die Rentenzahlung hat, sollten sich Rentner dennoch im Oktober genau vergewissern, ob sämtliche ihrer Überweisungsdaten korrekt angegeben sind.

Echtzeitüberweisungen werden Standard

Alle Bankkunden, damit auch alle Rentnerinnen und Rentner, können ab dem 9. Oktober 2025 europaweit im Euroraum Geld innerhalb von Sekunden auf andere Bankkonten überweisen – und das ohne Zusatzkosten. Es gilt die EU-Verordnung 2024/886 über Echtzeitüberweisungen. Diese sind dann verpflichtend.

Barauszahlung der Rente geht dem Ende zu