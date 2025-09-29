Studie mahnt zu Anpassungen Frühstart-Rente: Was Deutschland von anderen Ländern lernen kann

Von Christine Holthoff 29.09.2025 - 12:30 Uhr Lesedauer: 5 Min.

Rentnerin mit Enkeltöchtern (Symbolbild): Die Frühstart-Rente soll Kinder ans Sparen mit Aktien heranführen. (Quelle: Pekic/getty-images-bilder)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Um die Rente aufzubessern, will die Bundesregierung die private Vorsorge stärken. Eine neue Studie zeigt, wie andere Länder dabei vorgehen.

Deutschlands Rentensystem wankt unter der Last des demografischen Wandels: Während Millionen Babyboomer in Rente gehen, rücken weniger junge Erwerbstätige nach. Das Umlageverfahren, bei dem die arbeitende Bevölkerung die laufenden Renten finanziert, stößt damit an seine Grenzen. Schon jetzt fließen jährlich über 122 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in die gesetzliche Rente – fast ein Viertel aller Staatsausgaben.

Loading...

Andere Industriestaaten haben längst reagiert: In Dänemark, Kanada oder den Niederlanden übersteigt das in kapitalgedeckter Altersvorsorge angelegte Vermögen sogar das gesamte Bruttoinlandsprodukt. Deutschland dagegen kommt auf lediglich zwölf Prozent und ist damit Schlusslicht unter den OECD-Ländern.

Frühstart-Rente: 10 Euro im Monat vom Staat

Die geplante Frühstart-Rente soll das ändern: Sie sieht vor, dass der Staat jedem Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 10 Euro im Monat spendiert und dieses Geld auf ein Altersvorsorgedepot einzahlt, also in Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere investiert. Allerdings mahnen Experten, dass die Frühstart-Rente richtig ausgestaltet werden müsse, damit sie erfolgreich werde.

Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hat sich deshalb gemeinsam mit dem Vermögensverwalter Vanguard angeschaut, wie Kinderdepots, also staatlich gefördertes Vorsorgesparen mit Aktien und anderen Wertpapieren, in Ländern wie Israel, Großbritannien, Kanada, den USA und Frankreich funktionieren und was sich Deutschland davon abschauen kann. Ein Überblick.

Israel: Automatisch und aktienbasiert

Israel zahlt seit 2017 monatlich 57 Schekel (rund 15 Euro) von Geburt an auf ein Depot jedes Kindes ein. Zum 18. Geburtstag gibt es eine Einmalzahlung von 150 Euro, außerdem weitere 150 Euro Bonus, wenn das Geld bis zum Alter von 21 Jahren nicht abgehoben wird. Erziehungsberechtigte können freiwillig den staatlichen Beitrag verdoppeln. Wird innerhalb von sechs Monaten kein Anbieter gewählt, eröffnet der Staat automatisch ein Depot mit hohem Aktienanteil. Ergebnis: 3,5 Millionen Konten und umgerechnet rund 6,6 Milliarden Euro Ersparnisse bis 2024.

Großbritannien: Child Trust Fund und Junior ISA

In Großbritannien bot der 2002 gestartete Child Trust Fund (CTF) bei Geburt einen staatlichen Grundbetrag von 250 britischen Pfund (aktuell rund 290 Euro), Kinder aus einkommensschwachen Familien erhielten weitere 250 Pfund. 2011 wurde er abgelöst durch den Junior Individual Savings Account (Junior ISA), der keine staatlichen Beiträge, aber Steuervorteile bietet. Eltern und Verwandte dürfen bis zu 9.000 Pfund (etwa 10.300 Euro) pro Jahr steuerfrei einzahlen. Auf inzwischen über 9 Millionen Konten liegen fast 12 Milliarden Euro.

Kanada: Zuschüsse und Steuertricks