Studie mahnt zu Anpassungen Frühstart-Rente: Was Deutschland von anderen Ländern lernen kann
Um die Rente aufzubessern, will die Bundesregierung die private Vorsorge stärken. Eine neue Studie zeigt, wie andere Länder dabei vorgehen.
Deutschlands Rentensystem wankt unter der Last des demografischen Wandels: Während Millionen Babyboomer in Rente gehen, rücken weniger junge Erwerbstätige nach. Das Umlageverfahren, bei dem die arbeitende Bevölkerung die laufenden Renten finanziert, stößt damit an seine Grenzen. Schon jetzt fließen jährlich über 122 Milliarden Euro aus dem Bundeshaushalt in die gesetzliche Rente – fast ein Viertel aller Staatsausgaben.
Andere Industriestaaten haben längst reagiert: In Dänemark, Kanada oder den Niederlanden übersteigt das in kapitalgedeckter Altersvorsorge angelegte Vermögen sogar das gesamte Bruttoinlandsprodukt. Deutschland dagegen kommt auf lediglich zwölf Prozent und ist damit Schlusslicht unter den OECD-Ländern.
Frühstart-Rente: 10 Euro im Monat vom Staat
Die geplante Frühstart-Rente soll das ändern: Sie sieht vor, dass der Staat jedem Kind vom 6. bis zum 18. Lebensjahr 10 Euro im Monat spendiert und dieses Geld auf ein Altersvorsorgedepot einzahlt, also in Aktien, ETFs oder andere Wertpapiere investiert. Allerdings mahnen Experten, dass die Frühstart-Rente richtig ausgestaltet werden müsse, damit sie erfolgreich werde.
Das Deutsche Aktieninstitut (DAI) hat sich deshalb gemeinsam mit dem Vermögensverwalter Vanguard angeschaut, wie Kinderdepots, also staatlich gefördertes Vorsorgesparen mit Aktien und anderen Wertpapieren, in Ländern wie Israel, Großbritannien, Kanada, den USA und Frankreich funktionieren und was sich Deutschland davon abschauen kann. Ein Überblick.
Israel: Automatisch und aktienbasiert
Israel zahlt seit 2017 monatlich 57 Schekel (rund 15 Euro) von Geburt an auf ein Depot jedes Kindes ein. Zum 18. Geburtstag gibt es eine Einmalzahlung von 150 Euro, außerdem weitere 150 Euro Bonus, wenn das Geld bis zum Alter von 21 Jahren nicht abgehoben wird. Erziehungsberechtigte können freiwillig den staatlichen Beitrag verdoppeln. Wird innerhalb von sechs Monaten kein Anbieter gewählt, eröffnet der Staat automatisch ein Depot mit hohem Aktienanteil. Ergebnis: 3,5 Millionen Konten und umgerechnet rund 6,6 Milliarden Euro Ersparnisse bis 2024.
Großbritannien: Child Trust Fund und Junior ISA
In Großbritannien bot der 2002 gestartete Child Trust Fund (CTF) bei Geburt einen staatlichen Grundbetrag von 250 britischen Pfund (aktuell rund 290 Euro), Kinder aus einkommensschwachen Familien erhielten weitere 250 Pfund. 2011 wurde er abgelöst durch den Junior Individual Savings Account (Junior ISA), der keine staatlichen Beiträge, aber Steuervorteile bietet. Eltern und Verwandte dürfen bis zu 9.000 Pfund (etwa 10.300 Euro) pro Jahr steuerfrei einzahlen. Auf inzwischen über 9 Millionen Konten liegen fast 12 Milliarden Euro.
Kanada: Zuschüsse und Steuertricks
Kanadas Registered Education Savings Plans (RESP) kombinieren private Einzahlungen mit staatlichen Zuschüssen: 20 Prozent auf jährliche Beiträge bis 2.500 kanadische Dollar (rund 1.575 Euro) bis zum Alter von 17 Jahren, maximal 7.200 Dollar (etwa 4.500 Euro) pro Kind über die gesamte Laufzeit. Für einkommensschwache Familien gibt es den Canada Learning Bond, der unabhängig von eigenen Einzahlungen bis zu 2.000 Dollar beisteuert (1.225 Euro).
In der Einzahlphase bleibt das Vermögen steuerfrei und wird erst mit der Auszahlung versteuert, solange es für die Kosten für die Schul- oder Universitätsausbildung genutzt wird. "Das ist attraktiv, da Studierende in der Regel nur wenig oder keine Steuern zahlen", heißt es beim DAI. Das Geld ist unabhängig von dem Erreichen eines bestimmten Alters verfügbar und muss innerhalb von 35 Jahren aufgebraucht werden. 2024 summierten sich die Guthaben auf fast 90 Milliarden kanadische Dollar (mehr als 55 Milliarden Euro).
USA: Sparpläne mit großem Spielraum
Die amerikanischen Sparpläne sind steuerlich gefördert und in jedem Bundesstaat unterschiedlich geregelt. Einige gewähren Startguthaben, die meisten setzen aber auf großzügige Steuererleichterungen: Jährlich können ab 2026 bis zu 20.000 US-Dollar (etwa 17.000 Euro) steuerfrei für Bildungszwecke entnommen werden, also beispielsweise für Hochschulgebühren. Zuzahlungen sind oft steuerlich absetzbar. 2024 belief sich das Anlagevolumen auf über 525 Milliarden Dollar (rund 457 Milliarden Euro), bei einer Aktienquote von etwa 60 Prozent.
Frankreich: PEA Jeune
Der Plan d’Épargne en Actions Jeune erlaubt seit 2019 jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren steuerfreies Anlegen von bis zu 20.000 Euro in Aktien und Fonds. Voraussetzung ist, dass der Sparplan mindestens fünf Jahre bestehen muss. 2024 waren über 117 Milliarden Euro investiert.
Frühstart-Rente: Hier sollte die Koalition nachschärfen
Auf Grundlage dieser Modelle gibt das Deutsche Aktieninstitut der Bundesregierung sieben Handlungsempfehlungen:
- Frühestmöglicher Start: Bereits ab Geburt sparen, nicht erst ab sechs Jahren. Denn je früher der Start, desto stärker der Zinseszinseffekt.
- Automatische Depoteröffnung: Damit auch Kinder aus einkommensschwachen Familien ein Depot erhalten.
- Private Zuzahlungen erleichtern: Eltern, Großeltern oder Stiftungen sollen unkompliziert einzahlen können – idealerweise steuerlich absetzbar.
- Steuerliche Förderung: Kapitalerträge sollten in großem Umfang steuerfrei bleiben, ähnlich wie in Großbritannien oder Frankreich. Um Zuzahlungen von Dritten attraktiver zu machen, sollte es zudem möglich werden, diese von der Steuer abzusetzen.
- Mit dem Altersvorsorgedepot verknüpfen: Das Depot für die Frühstart-Rente sollte ab dem 18. Geburtstag automatisch in ein Altersvorsorgedepot umgewandelt werden können, ähnlich wie es die Ampelkoalition geplant hatte.
- Hoher Aktienanteil und kostengünstige Fonds: Mindestens 60 Prozent Aktienquote, idealerweise über ETFs oder Target-Date-Funds. ETFs sind börsengehandelte Indexfonds, die einen Aktienindex wie etwa den MSCI World abbilden. Dieser Index umfasst Aktien von rund 1.500 Unternehmen aus 23 Industrieländern weltweit und bietet so eine breite Streuung über verschiedene Sektoren und Märkte. Target-Date-Funds starten hingegen mit einer hohen Aktienquote und senken diese schrittweise ab, je näher ihr vorab festgelegtes Auszahlungsjahr rückt. Das Kapital wird dann in defensivere Anlagen wie Anleihen oder Geldmarktinstrumente umgeschichtet.
- Digitale Verwaltung und Finanzbildung: Vollständig digitale Depoteröffnung über die Steuer-ID und Aufnahme in den Schullehrplan, um Finanzkompetenz zu fördern. Laut DAI zeigen Studien, dass sich junge Menschen, die früh eigene Investmenterfahrungen sammeln, später sicherer auf dem Kapitalmarkt bewegen. In Großbritannien etwa bleiben 77 Prozent der Inhaber von Kinderdepots nach dem 18. Geburtstag investiert.
Koalition offenbar uneins über genaue Gestaltung
"Für Eltern und Kinder macht die Frühstart-Rente die Altersvorsorge endlich greifbar: Jedes Kind bekommt ein aktienbasiertes Depot, idealerweise automatisch ab der Geburt, das über viele Jahre wachsen kann", sagt Henriette Peucker, Geschäftsführende Vorständin des DAI, t-online. "Wenn zusätzlich Eltern, Großeltern oder Stiftungen einzahlen dürfen und die Erträge aus den Ersparnissen steuerfrei bleiben, entsteht ein echtes Vorsorgepolster. So profitieren Kinder schon früh von der Ertragsstärke der Aktienanlage."
Die Frühstart-Rente sollte nach Plänen der schwarz-roten Koalition ursprünglich zum 1. Januar 2026 starten. Dieses Datum hält das DAI aber nicht mehr für realistisch. Der Gesetzesentwurf ist derzeit noch beim Bundesfinanzministerium in Arbeit. Wie "Capital" aus Koalitionskreisen erfuhr, gibt es zudem Uneinigkeit zwischen Union und SPD, ob das Geld auf ein privatwirtschaftlich organisiertes Depot eingezahlt werden soll oder in den staatlichen Kenfo-Fonds, der bereits als Verwalter des von der Ampelkoalition geplanten Generationenkapitals im Gespräch war. Letzteres würde wohl private Zuzahlungen ausschließen.
